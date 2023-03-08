Комиссия за пополнение счёта у Tele2 составит 1% с 15 марта. Оператор решил "частично возместить расходы на оплату комиссии партнерам, которые взимают ее за организацию пополнения лицевого счета".
Без комиссии пополнить счёт Tele2 можно:
- в мобильном приложении «Мой Tele2»;
- на сайте оператора;
- через Систему быстрых платежей;
- настроенным автоплатежом;
- в салонах связи Tele2.
У МТС комиссия в 1% введена с 1 февраля, способов оплаты без комиссии меньше: можно настроить автоплатёж, быть клиентом МТС Банка или пополнить счёт в салоне МТС.
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