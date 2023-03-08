Tele2 теперь тоже берёт комиссию за пополнение — но чуть гуманнее, чем МТС


Комиссия за пополнение счёта у Tele2 составит 1% с 15 марта. Оператор решил "частично возместить расходы на оплату комиссии партнерам, которые взимают ее за организацию пополнения лицевого счета".
Без комиссии пополнить счёт Tele2 можно:

  • в мобильном приложении «Мой Tele2»;
  • на сайте оператора;
  • через Систему быстрых платежей;
  • настроенным автоплатежом;
  • в салонах связи Tele2.

У МТС комиссия в 1% введена с 1 февраля, способов оплаты без комиссии меньше: можно настроить автоплатёж, быть клиентом МТС Банка или пополнить счёт в салоне МТС.

Tele2 начинает брать с россиян плату за пополнение счета

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