Комиссия за пополнение счёта у Tele2 составит 1% с 15 марта. Оператор решил "частично возместить расходы на оплату комиссии партнерам, которые взимают ее за организацию пополнения лицевого счета".

Без комиссии пополнить счёт Tele2 можно:

в мобильном приложении «Мой Tele2»;

на сайте оператора;

через Систему быстрых платежей;

настроенным автоплатежом;

в салонах связи Tele2.

У МТС комиссия в 1% введена с 1 февраля, способов оплаты без комиссии меньше: можно настроить автоплатёж, быть клиентом МТС Банка или пополнить счёт в салоне МТС.