Московский эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов стартовал первого марта, но пока к нему не подключился ни один маркетплейс. Основная причина - централизация продажи через госприложение ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система). Через приложение есть доступ к выписанным пользователю рецептам.

Чтобы купить лекарство, пациент должен выбрать рецепт, выбрать одну из подключённых аптек, получить QR-код заказа. Курьер должен отсканировать этот код своим приложением «ЕМИАС.Курьер».

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» написали Собянину письмо с перечислением недостатков этой схемы:

Пользователь обязан иметь смартфон с интернетом и научиться пользоваться приложением ЕМИАС

У курьера тоже должен быть смартфорн с приложением, и его должны обучить им пользоваться.

С компьютера сделать заказ невозможно

Для другого человека сделать заказ невозможно (доступ в чужой личный кабинет ЕМИАС запрещён)

Выбирая аптеку, нельзя сравнить цены, "ознакомиться с условиями, стоимостью, сроками доставки, остальным ассортиментом"

Нельзя сделать заказ по рецепту, полученному в частной медицинской клинике: в Москве они работают через собственные информационные системы и не имеют интеграции с ЕМИАС

Концентрация всего рынка в ЕМИАС устраняет возможность конкуренции между продавцами, и им незачем будет "инвестировать в разного рода инфраструктурные проекты, которые должны были

развивать рынок во всех его аспектах".

Легализовать продажу в интернете рецептурных лекарств в России пытаются примерно с 2019 года. Провести эксперимент по такой продаже Путин потребовал в апреле 2022 года.