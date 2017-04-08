Андрей Судник, основатель шопинг-мессенджера «Алоль», по просьбе «Роем!» рассказал о самых важных событиях недели на рынке e-commerce: Amazon тихой сапой привлёк к продажам лидеров мнений, Яндекс.Маркет и Яндекс.Деньги вводят новые фишки, которые уже устарели, а «Утконос» уверенно растёт в рейтинге топ-100 магазинов Рунета.

Основатели « Цукерберг позвонит» и Madrobots запустили онлайн-магазин для закупок прозапас

«Прозапас» Андрея Загоруйко и парнёров — великолепен! Наконец, кто-то догадался сделать KupiVip в мире стирального порошка, геля для душа и чая Lipton.

Если без шуток, зарабатывать на желании людей экономить — это правильно, особенно, когда экономика страны получила под дых. После кризиса 2008−2009 годов в России был спрос на скидки и как результат — бум купонаторов. За 2016 год в «Яндексе» в два раза выросло количество запросов на скидки, карты лояльности и распродажи, поэтому шансы у «Прозапаса» есть. В Штатах аналог «Прозапаса» Boxed.сom уже оборачивает за $100 млн и оценивается почти в $1 млрд. Но есть одно «но» — чтобы быть крутым дискаунтером, нужен объём, чтобы был объем нужно операционное совершенство, а это очень непростая задача. Держим за вас кулаки, парни!

Amazon тихой сапой привлёк к продажам лидеров мнений

Социальные сети и мессенджеры идут в e-commerce. Amazon наносит ответный удар. Все понимают, что в мире онлайн-торговли, в мире «огромного выбора, выгодных цен и бесплатной доставки», не хватает эмоций и вдохновения. Правильность идеи Amazon привлечь лидеров мнений из Youtube и Instagram не вызывает сомнений, смущает реализация. Amazon не создал для них ничего нового, кроме реферальных ссылок. В начале 00-х реферальные ссылки были революцией, сегодня интереснее увидеть решение, где контент лидеров мнений был бы интегрирован в платформу Amazon, а просмотр контента и покупки работали бесшовно. Пока Amazon только тестирует модель и выводы делать рано, возможно, в будущем мы увидим нечто больше классической «партнёрки».

Яндекс.Маркет добавил возможность публиковать фотографии в отзывах о товарах

В новости про отзывы на Яндекс.Маркете — есть 2 части, одна важная, другая смешная. Отзывы на товары повышают доверие пользователей к покупкам в интернете и стимулируют рост числа заказов на 10%. Это сильный инсайт. Но почему Яндекс.Маркет решил усилить отзывы фотографиями, а не видео? Фотографии мало информативны, могут искажать действительность, их легко подделать. Фотографии — это эпоха ЖЖ, видео — это эра YouTube и Instagram.

Яндекс.Деньги занялись выпуском и обслуживанием собственных кобрендинговых карт

Мир постепенно уходит от физических банковских карт, но Яндекс.Деньги пошли против течения и решили усилить их выпуск. ЯД хороши для платежей, но как банковский продукт проигрывает: нет рассрочки как у «Совести» и «Халвы», кредитных лимитов, но при этом есть комиссия за снятие наличных и переводы. Нужна ли кому-то сегодня ещё одна «просто» дебетовая карта — вопрос. Почему вместо того, чтобы прокачать карту финансовыми опциями, ЯД создают красивую ко-брендинговую упаковку?

Как выглядит тестовая версия мессенджера Сбербанка для продажи товаров и услуг

Сбербанк запустил бета-тестирование «Мессенджера», запланированное на август 2016. Немного затянули, но с кем не бывает.

Взлетит или не взлетит? Во многом зависит от того, будет ли Мессенджер реализован как часть Сбербанк Online, у которого 18 млн активных пользователей, или как standalone приложение. Сбербанк слаб на инновации, поэтому без чат-ботов в приложении тоже не обошлось, но много от них ждать не стоит, потому что максимум того, что могут сделать линейные чат-боты — заменить собой кнопки меню и раздел FAQ.

Рейтинги и исследования

На первый взгляд в отчёте Data Insight топ-100 магазинов Рунета ничего нового — по традиции в топе одежда и электроника. Но я хочу обратить внимание на 11-строчку — «Утконос» вырос на 63% и уверенно идёт наверх. Рынок продуктов питания огромен — российскому e-commerce явно не хватало сильного игрока в этом сегменте и, кажется, у «Утконоса» есть все шансы войти в топ-5 через пару-тройку лет.

Ещё один инсайт недели из исследования Mail.ru Group: в социальные сети приходят не только для того, чтобы общаться с друзьями, читать паблики и смотреть пиратский контент. Более 70% пользователей в возрасте 14−35 лет подписаны на страницы брендов, а 79% хотят узнавать об акциях и скидках, четверть пользователей хочет задавать вопросы, а 19% хотели бы общаться с другими покупателями. Какой можно сделать вывод? Пользователи не против интерактива с брендами в социальных сетях — готовы ли бренды выйти за рамки привычных рекламных месседжей?