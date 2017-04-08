«Медиасрачи 2.0» (Facebook, Telegram) рассказали «Роем!» о жизни русской медиатусовочки за неделю: след Олега Кашина в питерском теракте и логическое завершение конфликта «Ведомостей» и Дениса Терехова.

Теракты и бурления

Тон дискуссии об освещении терактов в Санкт-Петербурге задал уважаемый портал Life. Там новости про трагедию в метро публиковались в рубрике «Трэш».

Дальше было хуже – в колонке «Быть человеком. А не скотом» один из авторов холдинга Габрелянова с каким-то даже сожалением написал, что «Петербург не избалован терактами, как Москва», и у всех заискрило.

Арам Ашотович ответил недоброжелателям ещё одним программным текстом под названием «Коротко о гнидах», подчеркнув диапазон словарного запаса своих журналистов.

Гуру Олег Кашин тоже попал под раздачу. Фраза из его «Твиттера» сразу после взрывов «А потому что Исакий не надо было трогать» вызвала ярость и кремлеботов, и тех, кто называет себя либеральной оппозицией. Олеженька мог бы отъехать, выдав пассаж за чью-то цитату (как он время от времени делает), но Кашин честно заявил, что это его собственное мнение, и только добавил жару полемике.

А потому что Исакий не надо было трогать. — Kashin⚓Kashin⚓Kashin (@KSHN) April 3, 2017

Хаски и Хатико

Life до конца недели давал поводы побурлить коллегам. Очередным стимулом для шуток в профессиональном цехе стала колонка «Абонент недоступен», в которой журналист Талачёв написал, как он три месяца звонил-звонил и не дозвонился до кумира молодёжи - рэпера Хаски. Бомбануло сначала у менеджера музыканта Андрея Орехова, ну а потом у всех остальных ценителей хип-хопа и качественной журналистики – всё-таки не каждый день кто-то из нашей братии с пафосом признаётся в собственном прососе.

Иван Талачев написал замечательный материал о своём непрофессионализме в целом, и неспособности пользоваться графой 'контакты' в социальных сетях в частности. Поддержим Ивана, пожелаем удачи!

Цитата материала:

"Отправляю ещё одну СМС с просьбой прислать номер мифического Андрея. Начинаю думать, что никакого Андрея никогда не существовало. Это такой особый московский сленг, о котором я не знаю и где "поговори с Андреем" значит "пошёл на ***, ты меня ******".

Пиарщик-мир-дверь-мяч Терехов

Давний срач о том, можно ли опубликовать джинсу в «Ведомостях» и Forbes, закончился капитуляцией пиарщика Дениса Терехова. Полтора года назад он на какой-то тусовке заявил, что лично заносил $15 000 заместителю главреда Forbes. Потом уже в длинных тредах на сторонних страницах «Фейсбука» добавил, мол, осуществлял подобные деяния и в редакции «Ведомостей». «Ведомости» подали в суд, и управляющему партнёру агентства SNMG пришлось написать опровержение и заплатить 6 000 рублей компенсации. Терехов слегка поёрничал, выкладывая скан судебного постановления, но всем уже к тому моменту было понятно – за базар он отвечает так себе.

Дорогие и уважаемые сотрудники редакции Ведомости, а также их друзья и сочувствующие. Несчастная озлобленная заблочившая меня Татьяна Лысова, немного излишне задумчивый юрист Владимир Румянцев, чудесный ироничный Роман Шлейнов (Roman Shleynov)!

Вы все прекрасно знаете, что в тот осенний вечер в Питере я сказал правду. Неприятную для вас правду. Разрушающую веру в единственную правильную газету правду.

Сегодня решение Троицкого районного суда вступило законную в силу. Три строгие, но справедливые дамы - судьи Мосгорсуда не стали отменять решение. И я этому рад. Пусть у вас будут не только поражения, но и победы в Мосгорсуде.

Мне велено опубликовать ваш странный текст. Ок, конечно, я это делаю. Пусть в этот теплый апрельский вечер вам всем станет чуточку легче. Пусть публикация этой картинки будет ложкой меда в вашей коллективной бочке дегтя. Храни вас Бог!

#мывсехпобедим

Сбер и Максимовская

Медиа-эксперты и те, кто себя таковыми считают, на этой неделе пристально следили и за бывшей ведущей Рен-ТВ Марианной Максимовской: происходящее с ней отчасти напоминало игру в напёрстки, отчасти - мем про котика в колпачке. Вжух! – и СМИ написали о назначении Марианны Александровны на пост вице-президента Сбербанка и руководителя департамента коммуникаций (пикантность ситуации в том, что это место ранее занимала экс-руководитель РИА «Новости» Светлана Миронюк). Вжух! – и назначение дало сбой, и те же СМИ отписались, что Максимовскую не утвердили. Вжух! – и гранд-дама оправдывается в «Фейсбуке»: её просто #неотпустили со старой работы (сейчас она вице-президент компании «Михайлов и партнёры»).

Дорогие коллеги!

Я в командировке довольно далеко и, так как начался очередной вал звонков с вопросами об изменениях в моей работе, отвечаю всем сразу - никаких изменений нет. Я, действительно, получала предложение от президента Сбербанка, однако моя работа меня не отпустила. О чем мы говорили с господином Грефом ещё в минувшую пятницу. Могу добавить, что крайне удивлена появившимися сообщениями о том, что мою кандидатуру выдвигали на правлении банка. Если в начале был слив, то теперь уж прямо вымысел. Впрочем, хорошо, что почти обошлось без конспирологии)

Спасибо за внимание!)

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