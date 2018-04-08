Игорь Королев разобрал в CNews акционерное соглашение голландской компании MLU, образованной из активов «Яндекс.Такси» и Uber в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане, а так же Uber.Eats в соответствующих странах и Foodfox.

Партнёры договорились , что география проекта может расшириться. MLU может выходить на новые рынки даже без согласия основных акционеров — «Яндекса» и Uber. Если согласия не достигнуто , то после выхода образуется отдельный управляющий совет для территории , а акционер , выступавший против , не имеет доступа к непубличной информации о данном рынке.

что география проекта может расшириться. MLU может выходить на новые рынки даже без согласия основных акционеров — «Яндекса» и Uber. Если согласия не достигнуто то после выхода образуется отдельный управляющий совет для территории а акционер выступавший против не имеет доступа к непубличной информации о данном рынке. MLU руководят гендиректор , глава « Яндекс.Такси» Тигран Худавердян , и директор голландец. Они утверждаются акционерами по предложению « Яндекса». Гендиректор и директор образуют управляющий совет , обычно встречаются в нидерландской штаб-квартире и принципиально не могут собираться в Великобритании. В топ-менеджмент MLU входят финдирктор Станислав Дрождик , директор по развитию и стратегии Даниил Шуленко , технический директор Андрей Егунов.

глава Яндекс.Такси» Тигран Худавердян и директор голландец. Они утверждаются акционерами по предложению Яндекса». Гендиректор и директор образуют управляющий совет обычно встречаются в нидерландской штаб-квартире и принципиально не могут собираться в Великобритании. В топ-менеджмент MLU входят финдирктор Станислав Дрождик директор по развитию и стратегии Даниил Шуленко технический директор Андрей Егунов. «Яндекс» номинирует председателя совета директоров. У акционеров есть квоты на число директоров в совете. «Исключительные» ( их суть MLU не раскрыл) события компания может совершать только с одобрением Uber , большинства совета директоров и как минимум одного директора , представляющего Uber.

их суть MLU не раскрыл) события компания может совершать только с одобрением Uber большинства совета директоров и как минимум одного директора представляющего Uber. За $100 млн. «Яндекс» и $225 млн. Uber получили: 59,3%, и 36,6% акций соответственно. 4,1% принадлежит менеджменту через номинального держателя Stichting MLU Equity Incentive.

Менеджмент владеет акциями класса « А» с одним голосом на бумагу. «Яндекс» и Uber — класса « B» с десятью голосами. При продаже акции теряют голоса и конвертируются в класс « А».

А» с одним голосом на бумагу. «Яндекс» и Uber — класса B» с десятью голосами. При продаже акции теряют голоса и конвертируются в класс А». Некоторое время ( нераскрыто в документе MLU) «Яндекс» и Uber не могут продавать доли без согласия друг друга. До IPO партнёры имеют преимущественное право на выкуп акций друг друга и выкуп дополнительно выпущенных MLU акций , если такие появятся. Дополнительные акции не должны размывать долю Uber , возможную разницу за свой счёт компенсирует MLU , довыпуском акций для Uber.

нераскрыто в документе MLU) «Яндекс» и Uber не могут продавать доли без согласия друг друга. До IPO партнёры имеют преимущественное право на выкуп акций друг друга и выкуп дополнительно выпущенных MLU акций если такие появятся. Дополнительные акции не должны размывать долю Uber возможную разницу за свой счёт компенсирует MLU довыпуском акций для Uber. Дополнительно выпущенные акции нельзя продать лицам или структурам находящимся под санкциями ООН , США , Великобритании и Евросоюза , а так же находящимся на Кубе , в Иране , Северной Корее , Сирии , Судане и в Крыму. Партнёры предусмотрели механизм выхода Uber из капитала MLU , если американский регулятор предъявит претензии санкционного или антикоррупционного толка.

США Великобритании и Евросоюза а так же находящимся на Кубе в Иране Северной Корее Сирии Судане и в Крыму. Партнёры предусмотрели механизм выхода Uber из капитала MLU если американский регулятор предъявит претензии санкционного или антикоррупционного толка. Некоторое время ( нераскрыто) IPO MLU возможно только при согласии и «Яндекса» и Uber. Затем « Яндекс» сможет инициировать IPO без согласия Uber , через некоторое время наоборот , Uber без согласия « Яндекса». «Яндексу» разрешается отсрочить IPO инициированное Uber , однако если в этом случае IPO не состоится вообще , Uber может продать свою долю без учёта преимущественного права покупки « Яндекса». На IPO оба акционера обязаны продать определённое число акций.

Яндекс.Такси и подразделения Uber объявили об объединении в одну компанию в июле 2017 года, в ноябре сделку одобрил российский ФАС. Совместная компания «Яндекса» и Uber может провести IPO в 2019 году, предположил в ноябре 2017 финдиректор (тогда) «Яндекса» Грег Абовски. В феврале 2018 партнёры завершили объединение бизнеса и оценили его более чем в $3,8 млрд. В совет директоров новой компании вошли четыре представителя Яндекса: председатель совета директоров компании Yandex N.V. Джон Бойнтон, гендиректор Аркадий Волож, операционный и финансовый директор Грег Абовский и вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук. Со стороны Uber в совете директоров три представителя: вице-президент по корпоративному развитию Кэмерон Поэцшер, глава компании в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Пьер-Димитрий Гор-Коти и глава международного подразделения внутреннего аудита Мишель ДеБелла.

В том же феврале, уже не в первый раз, свою заинтересованность инвестировать в СП Яндекс.Такси и Uber подтвердили китайские госкорпорации, через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).