Игорь Королев разобрал в CNews акционерное соглашение голландской компании MLU, образованной из активов «Яндекс.Такси» и Uber в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане, а так же Uber.Eats в соответствующих странах и Foodfox.
- Партнёры договорились, что география проекта может расшириться. MLU может выходить на новые рынки даже без согласия основных акционеров — «Яндекса» и Uber. Если согласия не достигнуто, то после выхода образуется отдельный управляющий совет для территории, а акционер, выступавший против, не имеет доступа к непубличной информации о данном рынке.
- MLU руководят гендиректор, глава «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян, и директор голландец. Они утверждаются акционерами по предложению «Яндекса». Гендиректор и директор образуют управляющий совет, обычно встречаются в нидерландской штаб-квартире и принципиально не могут собираться в Великобритании. В топ-менеджмент MLU входят финдирктор Станислав Дрождик, директор по развитию и стратегии Даниил Шуленко, технический директор Андрей Егунов.
- «Яндекс» номинирует председателя совета директоров. У акционеров есть квоты на число директоров в совете. «Исключительные» (их суть MLU не раскрыл) события компания может совершать только с одобрением Uber, большинства совета директоров и как минимум одного директора, представляющего Uber.
- За $100 млн. «Яндекс» и $225 млн. Uber получили: 59,3%, и 36,6% акций соответственно. 4,1% принадлежит менеджменту через номинального держателя Stichting MLU Equity Incentive.
- Менеджмент владеет акциями класса «А» с одним голосом на бумагу. «Яндекс» и Uber — класса «B» с десятью голосами. При продаже акции теряют голоса и конвертируются в класс «А».
- Некоторое время (нераскрыто в документе MLU) «Яндекс» и Uber не могут продавать доли без согласия друг друга. До IPO партнёры имеют преимущественное право на выкуп акций друг друга и выкуп дополнительно выпущенных MLU акций, если такие появятся. Дополнительные акции не должны размывать долю Uber, возможную разницу за свой счёт компенсирует MLU, довыпуском акций для Uber.
- Дополнительно выпущенные акции нельзя продать лицам или структурам находящимся под санкциями ООН, США, Великобритании и Евросоюза, а так же находящимся на Кубе, в Иране, Северной Корее, Сирии, Судане и в Крыму. Партнёры предусмотрели механизм выхода Uber из капитала MLU, если американский регулятор предъявит претензии санкционного или антикоррупционного толка.
- Некоторое время (нераскрыто) IPO MLU возможно только при согласии и «Яндекса» и Uber. Затем «Яндекс» сможет инициировать IPO без согласия Uber, через некоторое время наоборот, Uber без согласия «Яндекса». «Яндексу» разрешается отсрочить IPO инициированное Uber, однако если в этом случае IPO не состоится вообще, Uber может продать свою долю без учёта преимущественного права покупки «Яндекса». На IPO оба акционера обязаны продать определённое число акций.
Яндекс.Такси и подразделения Uber объявили об объединении в одну компанию в июле 2017 года, в ноябре сделку одобрил российский ФАС. Совместная компания «Яндекса» и Uber может провести IPO в 2019 году, предположил в ноябре 2017 финдиректор (тогда) «Яндекса» Грег Абовски. В феврале 2018 партнёры завершили объединение бизнеса и оценили его более чем в $3,8 млрд. В совет директоров новой компании вошли четыре представителя Яндекса: председатель совета директоров компании Yandex N.V. Джон Бойнтон, гендиректор Аркадий Волож, операционный и финансовый директор Грег Абовский и вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук. Со стороны Uber в совете директоров три представителя: вице-президент по корпоративному развитию Кэмерон Поэцшер, глава компании в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Пьер-Димитрий Гор-Коти и глава международного подразделения внутреннего аудита Мишель ДеБелла.
В том же феврале, уже не в первый раз, свою заинтересованность инвестировать в СП Яндекс.Такси и Uber подтвердили китайские госкорпорации, через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
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То есть, у Яндекса и Убера ощутимо разные взгляды на то, когда компания должна выходить на IPO, например.