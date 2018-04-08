Читатель Roem.ru обратил внимание, что сотовый оператор Tele2 подменяет js-файлы сайтов, доступных по протоколу http. Страницы модифицированных сайтов начинают отображать рекламу сервиса «Tele2 Знакомства». Крупнейший совладелец сотового оператора — российское ПАО «Ростелеком». В 2014-м году на его сетях проходил похожий эксперимент по вмешательству в незащищённый трафик. В прошлом году за манипуляциями с http-трафиком летом и осенью заставали конкурентов Tele2 из «МегаФона». В январе 2018 российский ФАС, в ответ на обращение РОЦИТ, который собрал жалобы владельцев интернет-ресурсов, не дававших «МегаФону» разрешения на публикацию рекламы на своих сайтах и рядовых пользователей, ответил, что в жалобе не представлены фактические обстоятельства предполагаемого нарушения и практика вмешательства операторов в http-трафик де-факто до сих пор легальна.

Через Twitter Tele2 объяснил, что он действительно оставил за собой право настраивать показ баннерной рекламы на собственное усмотрение:

Данный рекламный канал является собственным каналом оператора. Это реклама, которая отображается в интернете только у абонентов Tele2. Оператор оставляет за собой право настраивать показ баннерной рекламы на собственное усмотрение. — Tele2 Россия (@Tele2Russia) April 7, 2018

Обращение читателя:

Для примера, при загрузке ресурса Tele2 подменяет содержимое js-файла на собственное. В новом файле вставляется код откручивающий рекламу и загружается оригинальный скрипт страницы. Результатом работы встроенного кода является отображение рекламного блока который ведет на «Tele2 Знакомства».

Четыре года назад DPI подрядчика «Ростелекома» «продавал» магазинам их собственных пользователей — после прямого обращения к сайтам Aliexpress, Aviasales, «М.Видео», «Юлмарт», провайдер перенаправлял посетителя в магазин через сайт бонусной программы.

В июле 2017 года манипулировал с http-трафиком «МегаФон», в следующий раз оператор встраивал рекламу в ноябре 2017. Через несколько дней Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) попросил ФАС и Роспотребнадзор проверить спорную рекламную технологию. В январе 2018 ФАС ответил РОЦИТ, что жалоба не подкреплена достаточными подробностями гипотетического нарушения.