«Windows больше не солнце в системе Miсrosoft, вокруг которой крутятся все планеты. Windows — это удаленный спутник, важный, но все-таки спутник», — процитировал The Bell колумниста Bloomberg. Автор напомнил, что СЕО Microsoft Сатья Наделла в конце марта лишил подразделение Windows самостоятельности — они больше не главный продукт корпорации. Операционная система — это лишь третий источник выручки (16%) после Office и B2B сервисов, например Microsoft Azure. Вице-президент Microsoft Терри Майерсон, возглавлявший направление операционных систем с 2013 года, покидает MS. Команды Windows и Miсrosoft Office переходят в новое подразделение изучения пользовательского опыта. По статистике сейчас намного больше пользователей пользуются мобильными устройствами, на которых нет операционок MS. Вторым главным направлением бизнеса MS назвал развитие облачных сервисов и искусственного интеллекта. По статистике The Verge сегодня в мире активны по 2 млрд устройств на Google Android и на операционке Apple, тогда как Windows используют лишь 1,3 млрд, одновременно продажи ПК продолжают заметно сокращаться год к году. Сегодня Windows предустанавливается менее чем на 15% новых устройств.

По статистике Liveinternet на момент публикации 50.9% пользователей попадают в Рунет с устройств на Android (в выходные дни их заметно больше, 54—55%), 17% посещений генерируют пользователи с iOS iPhone. Windows 7, самая популярная операционка MS в Рунете даёт лишь 14.9% посещений (в входные значение меньше на 2 п.п. — 13%). Все актуальные версии Windows, с долями большими чем 1%, дают в совокупности лишь 25,6% посещений рунету. Суммарная доля ОС Microsoft упала ниже Android еще в ноябре 2015 года и продолжает уверенно снижаться. Летом 2016 Microsoft отказалась от серьёзной конкуренции с Android и iOS и признала, что первоначальный масштабный план по дистрибуции Windows 10 выполнить невозможно.