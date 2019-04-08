Update: пресс-служба ВТБ опровергла прекращение размещений в "Ведомостях": «У банка ВТБ нет рекламных контрактов с «Ведомостями». Дочерние компании Группы продолжают работать с этим изданием, размещая рекламу, исходя из своих бизнес-интересов».
26 марта дочка банка ВТБ, АО "УК Динамо", купила у единственного заказчика рекламу на сайте и в бумажных "Ведомостях" на общую сумму 12 658 920 рублей.
По информации читателя Roem.ru группа ВТБ прервала рекламные кампании в «Ведомостях». Как подтвердил Roem.ru издатель и гендиректор «Ведомостей» Глеб Прозоров — группа действительно свернула рекламную активность в его издании. На момент публикации получить комментарий о причинах произошедшего у пресс-службы ВТБ не удалось.
4 апреля «Ведомости» опубликовали материал о массовых блокировках: «Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте». Газета рассказала, как из рунета пропадают материалы о: руководителе ВТБ Андрее Костине, одной журналистке, и квартирах стоимостью свыше 400 млн рублей, перешедших через цепочку владельцев от ВТБ в собственность этой одной журналистки.
Ведомости осветили непрозрачность механизма блокировок контента в Рунете на примере главы ВТБ Андрея Костина и одной журналистки
В 2015 главред «Ведомостей» Татьяна Лысова рассказывала о том, как группа ВТБ отказалась рекламироваться через «Ведомости». Причиной, якобы, было упоминание Андрея Костина в одном из материалов о русских владельцах банковских счетов за границами РФ. В 2016-м журналисты русской версии Forbes обвинили тогдашнего главу издательской группы ACMG во вмешательстве в редполитику. И в этом случае причиной изменений на страницах издания, якобы, стал предправления ВТБ Андрей Костин.
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На знатного боярина покусились, псы смердящие!
Ну, нет, так нет. Вот 2 закупки 26.03.2019. Заказчиком выступило АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДИНАМО», или АО «УК «ДИНАМО» — дочка Банка ВТБ, занятая, как легко догадаться стадионом ВТБ-Арена. http://zakupki.gov.ru/223/ppa/public/organization/organization.html?epz=true&style44=false&agencyId=22127
Наименование закупки Заключение с единственным контрагентом Договора на оказание услуг по размещению рекламных материалов проекта «ВТБ Арена парк» на сайте издания Vedomosti.ru
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907686127
6 480 000 ,00
Российский рубль
Наименование закупки Заключение с единственным контрагентом Договора на оказание услуг по размещению, публикации рекламы и организации распространения Изданий «Газета «Ведомости» и «Ведомости. Недвижимость»
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907686164
6 178 920 ,00
Российский рубль
Итого на 12 658 920 рублей.