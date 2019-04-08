Update: пресс-служба ВТБ опровергла прекращение размещений в "Ведомостях": «У банка ВТБ нет рекламных контрактов с «Ведомостями». Дочерние компании Группы продолжают работать с этим изданием, размещая рекламу, исходя из своих бизнес-интересов».

26 марта дочка банка ВТБ, АО "УК Динамо", купила у единственного заказчика рекламу на сайте и в бумажных "Ведомостях" на общую сумму 12 658 920 рублей.

По информации читателя Roem.ru группа ВТБ прервала рекламные кампании в «Ведомостях». Как подтвердил Roem.ru издатель и гендиректор «Ведомостей» Глеб Прозоров — группа действительно свернула рекламную активность в его издании. На момент публикации получить комментарий о причинах произошедшего у пресс-службы ВТБ не удалось.

4 апреля «Ведомости» опубликовали материал о массовых блокировках: «Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте». Газета рассказала, как из рунета пропадают материалы о: руководителе ВТБ Андрее Костине, одной журналистке, и квартирах стоимостью свыше 400 млн рублей, перешедших через цепочку владельцев от ВТБ в собственность этой одной журналистки.

В 2015 главред «Ведомостей» Татьяна Лысова рассказывала о том, как группа ВТБ отказалась рекламироваться через «Ведомости». Причиной, якобы, было упоминание Андрея Костина в одном из материалов о русских владельцах банковских счетов за границами РФ. В 2016-м журналисты русской версии Forbes обвинили тогдашнего главу издательской группы ACMG во вмешательстве в редполитику. И в этом случае причиной изменений на страницах издания, якобы, стал предправления ВТБ Андрей Костин.