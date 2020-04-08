Пресс-служба Avito через агентство Ketchum просит СМИ добавить в материалы посвящённые запуску сайтов с бесплатным доступом комментарии о том, что Avito достоин того, чтобы войти в список сайтов, к которому провайдеры предоставляют нетарифицируемый доступ.
Компания отмечает, что в список вошли barahla.net и практически покойный «Из рук в руки», но сам Avito.ru — не попал, хотя компания подала заявку на включение в список ещё в марте. Кроме упоминаемых в комментарии Avito.ru ресурсов в список значимых сайтов попал проект Mail.ru Group — сайт объявлений Youla.ru. Компания также напирает на то, что «Авито» как площадка помогает малому бизнесу находить клиентов/поставщиков и важна для экономики России.
Тем не менее «Авито», по мнению собеседников The Bell, в список сайтов с бесплатным доступом не попадёт, потому что среди его акционеров нет сколько-нибудь значимой доли у россиян или российских компаний.
(комментарий «Авито» полностью) Компания «Авито», крупнейший российский портал онлайн-объявлений, ежемесячная аудитория которого составляет 47,1 млн человек («Яндекс Радар»), подал заявку еще 20 марта, но не обнаружил себя в опубликованном списке. В перечень по товарным агрегаторам попали такие ресурсы как barahla.net (2.19 миллионов объявлений) и irr.ru (2.4 миллиона объявлений) Сейчас на сайте Авито размещено 59 млн. актуальных объявлений. Объявления представлены в таких категориях как: товары, авто, работа, недвижимость. Каждая из категорий Авито — масштабная компания с многомиллионной аудиторией, конкурирующей и зачастую превосходящей участников рынка, которые вошли в список (в категориях Работа, Авто и Недвижимость).
В текущей сложной социально-экономической ситуации, бесплатный доступ населения к Авито будет особенно востребованным. Площадка предоставляет возможность пользователям покупать товары и услуги по рыночным ценам и по ценам ниже рынка, устанавливаемыми пользователями, и которые зачастую ниже цен маркетплейсов.
К примеру, на Авито можно оперативно собрать удаленное рабочее место или учебное место для ребенка за приемлемые деньги, не покупая новое оборудование.
Также Правительство Российской Федерации анонсировало список мер поддержки малого и среднего бизнеса и самозанятых, которые наиболее чувствительны к кризисным ситуациям в экономике. Авито является онлайн-платформой, оказывающей целый комплекс услуг для поддержки этого сегмента бизнеса: продвижение товаров и услуг, поиск новых сотрудников, логистика, аренда офисов и складских помещений, бизнес-аналитика, межрегиональная торговля. Бесплатный доступ к онлайн-платформе позволит малому и среднему бизнеса сократить издержки и найти новые каналы сбыта в условиях кризиса.
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сайт-помойка без признаков модерации требует чего то. ок