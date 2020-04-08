Пресс-служба Avito через агентство Ketchum просит СМИ добавить в материалы посвящённые запуску сайтов с бесплатным доступом комментарии о том, что Avito достоин того, чтобы войти в список сайтов, к которому провайдеры предоставляют нетарифицируемый доступ.

Компания отмечает, что в список вошли barahla.net и практически покойный «Из рук в руки», но сам Avito.ru — не попал, хотя компания подала заявку на включение в список ещё в марте. Кроме упоминаемых в комментарии Avito.ru ресурсов в список значимых сайтов попал проект Mail.ru Group — сайт объявлений Youla.ru. Компания также напирает на то, что «Авито» как площадка помогает малому бизнесу находить клиентов/поставщиков и важна для экономики России.

Тем не менее «Авито», по мнению собеседников The Bell, в список сайтов с бесплатным доступом не попадёт, потому что среди его акционеров нет сколько-нибудь значимой доли у россиян или российских компаний.