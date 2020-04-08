Департамент информационных технологий Москвы обратился к руководителям столичных IT-компаний с письмом (есть в распоряжении редакции). Главам IT-бизнеса предложено участвовать в оперативном мониторинге «Состояние экономики Москвы». Для этого следует еженедельно рассказывать мэрии о числе работающих — на привычных рабочих местах или переведённых на удалённую работу. Так же следует сообщать о сокращениях штатов, людях в отпусках, о выручке.

Часть вопросов ДИТ подразумевает более развёрнутый ответ, а не цифры. В частности: «Как вы оцениваете изменение выручки относительно прошлой недели?», «есть ли проблемы с поставщиками», отдельно российскими и зарубежными? Образовалась ли задолженность? ДИТ интересуют задолженности по заработным платам, арендной плате и налогам.

Письмо Министра правительства Москвы Эдуарда Лысенко написано 3 апреля.

Сегодня, 8 апреля, президент Путин в рамках селекторного совещания с главами регионов (транслировалось в прямом эфире основными телеканалами) рассказал, что российский бизнес несёт серьёзные потери, властям необходимо смягчить удар коронакризиса и помочь предпринимателям. В частности Кабмин и ЦБ разработают программу допподдержки для сохранения занятости и зарплат. Малые и средние предприятия получат отсрочку на полгода по страховым платежам. Как подчеркнул Путин, помощь получат в первую очередь те, кто сохраняет занятость.