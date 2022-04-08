ФАС смогла получить от Booking.com штраф 1,3 млрд за навязывание российским отелям невыгодных условий сотрудничества

Дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Booking.com было заведено после обращения «Опоры России». В декабре 2020 года ФАС признала, что сервис злоупотребил доминирующим положением. В августе 2021 года ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. В январе суд отклонил жалобу Booking.com на штраф. Представители компании говорили, что разочарованы решением суда, но при этом пообещали выплатить штраф в установленный срок.