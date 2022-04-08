Фонд «ТилТех» запустил фонд «ТилТех Капитал 2» для инвестиций в российские проекты. В фокусе фонда находятся проекты с выручкой до 1 млрд рублей на потребительских рынках (розничная торговля, производители, медицина, образование, цифровые платформы и пр), в том числе, сервисы или производства для рынка ритейла и технологические компании с экспортным потенциалом. «ТилТех Капитал 2» будет искать прибыльные бизнесы с планами кратного роста. Важным критерием является наличие предпринимателя, вовлеченного в операционное управление компании. Текущий объем «ТилТех Капитал 2» не определен. Первые средства планируется аллоцировать в течение ближайших 6-9 месяцев. Компании с выручкой до 100 млн рублей могут претендовать на инвестиции до 30 млн рублей, более крупные сделки будут обсуждаться в индивидуальном порядке.

В течение 2020 и 2021 годов «ТилТех Капитал» уже инвестировал около 2 млрд рублей в компании, работающие на потребительских рынках. В том числе, в бренды одежды Noun и «Кофтеныши», производителя бытовой химии Forsal, клиники доказательной медицины — Фомина и DocDeti, бренд товаров для сна Blue Sleep, сервисы для бизнеса «Чекбокс» и «Убиратор», платформу оптовых закупок B2Btrade а также в другие проекты.