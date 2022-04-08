Основатели российского стартапа My Device открыли в Нью-Йорке сервис Whizz — услуги аренды электротранспорта последней мили для курьеров и доставочных компаний. В России My Device предоставляет девайсы в аренду по подписке: как обычным пользователям, так и курьерам. На запуск проекта в США ушло $550 тыс.

В крупных городах США большинство курьеров передвигается на электровелосипедах, но покупка собственного обходится примерно в $2 тыс, что создает высокий порог входа в профессию. Вместо этого Whizz предлагает курьерам электровелосипед в аренду по подписке. За $179 в месяц пользователь получает девайс, техобслуживание и может начать сразу доставлять заказы. Компания запустилась 1 февраля. Большинство клиентов сервиса — курьеры трех крупнейших агрегаторов (GrubHub, Doordash, UberEats). Сейчас Whizz работает напрямую с курьерами, но в ближайший месяц компания начнет сотрудничать с доставочными сервисами.

Основатели Whizz — предприниматели Ксения Прока, Алексей Миронов и Артем Сербовка. В 2020 году они запустили в России стартап My Device, который сегодня работает под брендами «Мой девайс» и «Крути колеса». Компания изначально запустилась как сервис по аренде электросамокатов по подписке, а позже также стала предоставлять игровые консоли, велосипеды и домашние тренажеры. В декабре 2021 года My Device привлек $1,9 млн инвестиций. Раунд возглавил российский фонд TMT Investments, в нем также участвовали клуб бизнес-ангелов AngelsDeck, российский венчурный фонд Fores Ventures, российская инвесткомпания Kontinuum и сооснователь сети мебельных гипермаркетов Hoff Михаил Кучмент.