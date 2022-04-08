Ифакс сообщает:

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США вывело из-под введенных против России санкций телекоммуникационное и оборудование и ряд интернет-технологий, следует из генеральной лицензии ведомства.

Это решение касается "всех обычных операций, необходимых для получения или передачи телекоммуникаций", а также "экспорта или реэкспорта, продажи или поставки прямо или косвенно из США или американскими лицами, где бы те ни находились, в РФ" услуг, программного обеспечения, оборудования или технологий для обмена сообщениями через интернет.

В частности, речь идет об обмене сообщениями, программах для видеоконференций и чатов, о сервисах электронной почты, соцсетях, программах для обмена фото, фильмами, документами и просмотра веб-страниц, а также о приложениях для ведения блога, о хостинге и регистрации доменов.