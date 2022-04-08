Маша Дрокова в очередной раз зашла в американскую прессу с историей о превращении девушки-комиссара "Наших" в успешного IT-предпринимателя

В этот раз она рассказала, что с 2014-го года не работала с русскими деньгами (хотя осенью 2014-го учила пиару российские команды на Vc.ru и потом периодически всплывала как пиарщик тех или иных проектов), пояснила что теперь её зовут Маша Бучер

Юрию Мильнеру, который с 2011-го года не берёт российских денег, переименованием отделаться было бы слишком тяжело: он и его фонд пожертвовал в различные фонды связанные с Украиной $7,5m

Николай Давыдов ушёл из Gagarin Capital из-за российского партнёра желающего остаться в России, сделал свой фонд не имеющий отношения к России

Сергей Белоусов теперь Serg Bell, с его слов — с прошлого года.

Перечислены в статье и другие лишения.

Рекомендуется к прочтению владеющим английским языком.