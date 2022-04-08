Маша Дрокова отказывается от прошлого: теперь она Masha Bucher. Другие россияне из Силиконовой тоже подписались под отмежеванием от России


Маша Дрокова в очередной раз зашла в американскую прессу с историей о превращении девушки-комиссара "Наших" в успешного IT-предпринимателя

В этот раз она рассказала, что с 2014-го года не работала с русскими деньгами (хотя осенью 2014-го учила пиару российские команды на Vc.ru и потом периодически всплывала как пиарщик тех или иных проектов), пояснила что теперь её зовут Маша Бучер

Юрию Мильнеру, который с 2011-го года не берёт российских денег, переименованием отделаться было бы слишком тяжело: он и его фонд пожертвовал в различные фонды связанные с Украиной $7,5m

Николай Давыдов ушёл из Gagarin Capital из-за российского партнёра желающего остаться в России, сделал свой фонд не имеющий отношения к России

Сергей Белоусов теперь Serg Bell, с его слов — с прошлого года.

Перечислены в статье и другие лишения.

Рекомендуется к прочтению владеющим английским языком.

From Russia with money: Silicon Valley distances itself from oligarchs
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    Юрий Синодов Roem.ru

    Bucher told The Post she could not take Russian money in part because it would offend critical early backer Beloussov. But the investor said he had no problem with Day One taking money from independent Russians, as his Runa did. He told The Post that “less than 15 percent, maybe 10 percent” of Day One’s money came from that country, referring questions to Bucher for precision.

    Bucher told The Post the correct number is zero.

    “I haven’t taken any money from Russia. I simply don’t know anyone,” she said.

    У меня в связи с этим отрывком выше один вопрос: её врать в России научили или в Америке уже?

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