В конце апреля основатель «Википедии» Джимми Уэйлс анонсировал запуск онлайн-издания Wikitribune с «достоверными новостями» для борьбы с фейками. В интервью Nieman Lab Уэйлс рассказал о целях, которые преследует его платформа, о ее бизнес-модели и о том, как он пришел к решению создать этот сайт.
- Он (Wikitribune) создан в коммерческих целях. Я считаю, есть потребность рынка в новостях, за которые платят читатели. Я объясняю это невероятным ростом, который мы наблюдали в прошлом году: подписки на The New York Times действительно взлетели, и другие газеты с бизнес-моделью подписок, на самом деле, в первое время отлично работают. У The Guardian — тарифный план с полным членством, который отлично работает. Я думаю, что сейчас люди говорят: «Да, я, правда, готов платить, чтобы получать что-то качественное».
- В настоящее время это на 100% краудфандинг, за исключением тех денег, которые я вкладываю. Мы надеемся получить деньги из других источников, но на этом этапе я действительно сосредоточен на краудфандинге, потому что, полагаю, если люди хотят поддержать одну только концепцию еще до того, как мы приступили к работе, — это даст хороший знак, что мы сможет привлечь аудиторию. Если люди не захотят ее поддерживать, то всю бизнес-модель нужно будет пересмотреть с самого начала. Но пока что отклик невероятен, поэтому я довольно оптимистичен.
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