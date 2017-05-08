В конце апреля основатель «Википедии» Джимми Уэйлс анонсировал запуск онлайн-издания Wikitribune с «достоверными новостями» для борьбы с фейками. В интервью Nieman Lab Уэйлс рассказал о целях, которые преследует его платформа, о ее бизнес-модели и о том, как он пришел к решению создать этот сайт.

Он ( Wikitribune) создан в коммерческих целях. Я считаю , есть потребность рынка в новостях , за которые платят читатели. Я объясняю это невероятным ростом , который мы наблюдали в прошлом году: подписки на The New York Times действительно взлетели , и другие газеты с бизнес-моделью подписок , на самом деле , в первое время отлично работают. У The Guardian — тарифный план с полным членством , который отлично работает. Я думаю , что сейчас люди говорят: «Да , я , правда , готов платить , чтобы получать что-то качественное».

Wikitribune) создан в коммерческих целях. Я считаю есть потребность рынка в новостях за которые платят читатели. Я объясняю это невероятным ростом который мы наблюдали в прошлом году: подписки на The New York Times действительно взлетели и другие газеты с бизнес-моделью подписок на самом деле в первое время отлично работают. У The Guardian — тарифный план с полным членством который отлично работает. Я думаю что сейчас люди говорят: «Да я правда готов платить чтобы получать что-то качественное». В настоящее время это на 100% краудфандинг , за исключением тех денег , которые я вкладываю. Мы надеемся получить деньги из других источников , но на этом этапе я действительно сосредоточен на краудфандинге , потому что , полагаю , если люди хотят поддержать одну только концепцию еще до того , как мы приступили к работе, — это даст хороший знак , что мы сможет привлечь аудиторию. Если люди не захотят ее поддерживать , то всю бизнес-модель нужно будет пересмотреть с самого начала. Но пока что отклик невероятен , поэтому я довольно оптимистичен.