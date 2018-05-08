«Коммерсант», со ссылкой на подтверждение госкорпорации «Ростех», рассказал о создании совместного предприятия Газпромбанка, «Ростеха», USM Holdings Алишера Усманова и подконтрольного предпринимателю «МегаФона». Сотовый оператор внесёт в СП часть пакета Mail.ru Group (MRG) — 5,23% экономической и 58,87% голосующей доли в интернет-холдинге. Принадлежащие MRG соцсети (ВК, ОК.ru) и сам холдинг продают продукты для банков и претендуют на де-факто соцсетевую монополию в онлайн-скоринге, но долей в общем бизнесе с банком ранее не владели. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты ждут, что теперь MRG почти самостоятельно займётся кредитованием (холдинг владеет магазином с китайскими товарами, сервисом частных объявлений о продаже «Юла», во ВКонтакте работают «Товары» для независимых от MRG онлайн-магазинов). Платежные и кредитные продукты разработает ещё одна новая компания объединившихся партнёров (без «Ростеха») — Digital JV. Mail.ru Group. Несколько недель назад конкуренты MRG и Газпромбанка из «Яндекса» и Сбербанка закрыли сделку по созданию совместного предприятия — они запускают онлайн-магазин. Сотрудничество поисковика и «Сбера» длится уже 9 лет. В отличие от «Яндекса», Mail.ru Group в вопросах собственности бизнеса ранее не была связана с государством (хотя Сбербанк и кредитовал, например, покупку «МегаФоном» контроля в Mail.ru Group, а ранее контролирующий акционер «МегаФона» Алишер Усманов закладывал более половины сотового оператора «Сберу», так же Mail.ru Group до 2020 года будет оказывать Сбербанку услуги, суть которых секретна — возможно скоринговые).

«Яндекс» ещё в 2009 предложил Сбербанку «золотую акцию», глава банка Герман Греф — член совета директоров поисковика. В 2012 «Яндекс» продал «Сберу» большую часть бизнеса «Яндекс.Денег», в 2018 партнёры закрыли многомиллиардную сделку по созданию онлайн-магазина с условным названием «Покупки», ориентировочно он откроется не раньше 21 мая.

«МегаФон» внесёт в новое СП часть пакета Mail.ru Group (MRG) — 5,23% экономической и 58,87% голосующей доли в интернет-холдинге в обмен на 45% в юридическом лице СП, компании «МФ технологии» (МФТ). Газпромбанк получит 35%, «Ростех» — 11%, USM — 9%. Партнёры оценили весь бизнес МФТ в $450 млн, таким образом Газпромбанк заплатит $157,5 млн, «Ростех» — $49,5 млн, USM — $40,5 млн.