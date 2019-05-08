Маркетплейс AliExpress, входящий в Alibaba Group, разрешил представителям малого и среднего бизнеса из России, Турции, Италии и Испании продавать свою продукцию в другие страны через сеть AliExpress, передал «Интерфакс». Часть российских продавцов и раньше, с ноября 2015, могла торговать через AliExpress (попасть на его витрину может быть сложно). Но из «России в Россию», а не за границу.

Похожие возможности уже предоставляет eBay (специализируется на c2c продажах или продажах малого бизнеса). Интересно, что Россия была для eBay первым рынком, где основной объем заказов приходился на кросс-бордер продажи. Российский опыт позднее пригодился eBay в остальных 120 странах присутствия.

Среди сложностей электронных продаж из России за границу есть «логистика», решаемая в рамках частной инициативы. И недоступная для решения рядовым предпринимателем глобальная сложность — возврат НДС. Он предусмотрен налоговым кодексом РФ, но магазины традиционно включают налог в розничную цену товаров. Продавцы понимают, что российские налоговики законно потребуют от них указать место международного почтового обмена для каждого отправления, и спросят документ о выпуске товара за госграницу с таможни. Упрощению ситуации помог бы «нулевой» НДС для электронных продаж заграницу, но для этого необходимы изменения Налогового кодекса, объяснял Минфин. В сегодняшнем сообщении маркетплейс AliExpress не упоминает, как именно он намерен доставлять товары (если намерен вообще) и работать с НДС.

3 дня назад вышеупомянутый eBay предложил свою площадку в качестве тестовой для упрощенного применения нулевой ставки НДС. А в феврале Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обращалась к премьеру Медведеву с просьбой упростить порядок подтверждения нулевой ставки НДС при торговле на экспорт интернет-магазинами, но вопрос НДС далёк от разрешения.

В 2015-м основатель группы Alibaba Джек Ма рассказывал РБК, какие именно российские товары могли бы заинтересовать, например, китайцев?

Во-первых, китайских потребителей может заинтересовать еда из России. Во-вторых, может пользоваться спросом одежда. Мне говорят: одежда в Китае лучше и дешевле. Ок, но как насчет зимней одежды? Нам нужны зимние шапки, которые вы умеете делать отлично. Мы думаем, нужно привезти в Россию как можно больше туристов и посмотреть, что они покупают и в какие магазины ходят. С помощью этих данных можно будет понять, что купят китайцы онлайн.

В 2016-м свой список товаров на экспорт составили эксперты АКИТ. В списке оказалось «несколько десятков тысяч товаров», в частности продукция производителя мебели «Ангстрем», ювелирных компаний «Садко», «Русское золото арт», «Бронницкий Ювелир», оптика «Линзмастер», книги издательства «Росмэн», фототовары «Сивма», бытовая техника «Эврика», детское питание «Агуша», товары для путешествий «Экспедиция», а также ряд российских брендов одежды и обуви.

Cын генпрокурора Юрия Чайки рассчитывал продавать через Ali российскую кондитерскую продукцию, мед и бакалею, но его проект специализировался в b2b продажах, а не розничных b2c.