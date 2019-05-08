Маркетплейс AliExpress, входящий в Alibaba Group, разрешил представителям малого и среднего бизнеса из России, Турции, Италии и Испании продавать свою продукцию в другие страны через сеть AliExpress, передал «Интерфакс». Часть российских продавцов и раньше, с ноября 2015, могла торговать через AliExpress (попасть на его витрину может быть сложно). Но из «России в Россию», а не за границу.
Похожие возможности уже предоставляет eBay (специализируется на c2c продажах или продажах малого бизнеса). Интересно, что Россия была для eBay первым рынком, где основной объем заказов приходился на кросс-бордер продажи. Российский опыт позднее пригодился eBay в остальных 120 странах присутствия.
Среди сложностей электронных продаж из России за границу есть «логистика», решаемая в рамках частной инициативы. И недоступная для решения рядовым предпринимателем глобальная сложность — возврат НДС. Он предусмотрен налоговым кодексом РФ, но магазины традиционно включают налог в розничную цену товаров. Продавцы понимают, что российские налоговики законно потребуют от них указать место международного почтового обмена для каждого отправления, и спросят документ о выпуске товара за госграницу с таможни. Упрощению ситуации помог бы «нулевой» НДС для электронных продаж заграницу, но для этого необходимы изменения Налогового кодекса, объяснял Минфин. В сегодняшнем сообщении маркетплейс AliExpress не упоминает, как именно он намерен доставлять товары (если намерен вообще) и работать с НДС.
3 дня назад вышеупомянутый eBay предложил свою площадку в качестве тестовой для упрощенного применения нулевой ставки НДС. А в феврале Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обращалась к премьеру Медведеву с просьбой упростить порядок подтверждения нулевой ставки НДС при торговле на экспорт интернет-магазинами, но вопрос НДС далёк от разрешения.
В 2015-м основатель группы Alibaba Джек Ма рассказывал РБК, какие именно российские товары могли бы заинтересовать, например, китайцев?
Во-первых, китайских потребителей может заинтересовать еда из России. Во-вторых, может пользоваться спросом одежда. Мне говорят: одежда в Китае лучше и дешевле. Ок, но как насчет зимней одежды? Нам нужны зимние шапки, которые вы умеете делать отлично. Мы думаем, нужно привезти в Россию как можно больше туристов и посмотреть, что они покупают и в какие магазины ходят. С помощью этих данных можно будет понять, что купят китайцы онлайн.
В 2016-м свой список товаров на экспорт составили эксперты АКИТ. В списке оказалось «несколько десятков тысяч товаров», в частности продукция производителя мебели «Ангстрем», ювелирных компаний «Садко», «Русское золото арт», «Бронницкий Ювелир», оптика «Линзмастер», книги издательства «Росмэн», фототовары «Сивма», бытовая техника «Эврика», детское питание «Агуша», товары для путешествий «Экспедиция», а также ряд российских брендов одежды и обуви.
Cын генпрокурора Юрия Чайки рассчитывал продавать через Ali российскую кондитерскую продукцию, мед и бакалею, но его проект специализировался в b2b продажах, а не розничных b2c.
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Все больше упирается в логистику, нежели в нулевой НДС, хотя и он нужен.
Почтовый тариф в 1000—1500 руб. за среднею посылку делает неконкурентоспособным почти любой товар произведенный в РФ, коих не мало, в автоэлектронике например.
России надо отбрасывать в сторону свою «великодержавность» и просить почтовый союз считать себя страной третьего мира, чтобы получить почтовый тариф на доставку аналогичный тому, что есть у китайцев.
https://www.bbc.com/russian/features-45891519
https://www.realclearpolitics.com/articles/2019/04/04/trump_fights_to_fix_shipping_rates_that_favor_china_139960.html
1. Почта США имеет чистый убыток не менее 1 доллара с каждой китайской посылки
2. Тарифы внутри США в 4 раза выше чем из Китая в США
(в России разница думаю сопоставимая, примерно в 3 раза)
3. По плану США выйдет из почтового союза этой осенью, если тот не уравняет тарифы
США наглядно показали, как они построили самую мощную экономику мира.
Амазон имеет минимальное давление со стороны китайцев, так как основное налоговое бремя в США приходится на доходы граждан, а не заложено в цену товаров как у нас.
Китайцы имеют только логистическое преимущество над амазоном, которое Трамп уже ликвидирует, это не смотря на то, что лично Трамп относится негативно как к амазону, так и к самому Безосу.
Защита своего бизнеса, своих рабочих мест, при малейшей угрозе, вот что отличает зрелое общество с сильной экономикой от РФ управляемой компрадорскими капиталистами типа усманова.
без нулевого ндс эти все затеи не будут работать вооопще.
и т. д. не предполагается по опредению.
Просто потому, что посылторг-торговля таки предполагает возврат\замену товара. Иногда целиком, иногда (если товар технически сложен, а поломалась одна деталька) продавец вместо всего агрегата высылает штучку. И т.д.
Каким образом всю эту циклопическую армаду перемещений туда сюда возможно оследить (обычному даже провацу) и все эти цидульки оформить? Да никаким.
Если вхять тупо даже обычный такс-фри для частников из ЕС — вот новые неполльзованные на территории товары, получи таксфри и досвидания. Никаких уже возвратов
Современная же электронная торговля — дело кууда более сложное и товаров огромный ассортимент все боле сложных. И тут один путь — упрощение правил. Налоговый кодекс давно разрабатывался и уже устарел (как и многое и многое остальное). Он не учитывает реалий современной экономики и технологий.
Никаких там товаров созданных малымбизнесом — нет и быть не может. Сперва создаются условия (экономические, финаносвые, юридические), потом народ начнет кумекать, как и из чего зимню шапку пошить и в южную америку впарить по интернету. А не наоборот.
Но нас то это не касается. Мы тютю на обочине уже и плотно так.
РФ для усмановых не более чем дойная корова.
Правда в этом случае они при помощи дыры в таможенных правилах решили отжать деньги не у населения, а у предпринимателей.
Деньги отжимаются всегда исключительно у населения, без вариантов, как в случае торговлей нефтью, так и созданием для своей компании спец. условий на рынке (усамновский алиэкспресс).
Предприматели создают рабочие места для населения, поднимают зарплаты за счет роста спроса на рабочую силу.
Как говорил классик, разделяй и властвуй, создай предпринимателям массу налогов как прямых так косвенных, чтобы население уверовало в жадность местных барыг, тогда получится отжимать деньги у населения так, что оно при этом будет довольно хлопать в ладоши, дармовая китайщина без налогов и пошлин с доставкой за счет бюджета РФ.
Упыри типа усманова активно пользуются экономической безграмотностью населения на всю катушку.
Никакой таможенной дыры нет, все рассчитано, порог в 1000 евро был создан в год создания алиэкспресса, который через год после создания пришел в РФ.
https://www.list-org.com/company/2304992
алибаба в России вообще убытки рисует
налоги даже будучи в России умудряются не платить только пенсионные взносы
Почему рисует?
Все так и есть, ведь российская дочка занимается маркетингом всего алиэкспресс на территории РФ, до tmall убытки еще больше были, приходилось китайские деньги тратить на рекламу, теперь российская дочка частично на самообеспечении (tmall дает до 10% всео алиэкспресс), это как црушники занимаются торговлей наркотиками, чтобы не нужно было конгресс посвящать во все свои дела и потерять таким образом свою субъектность.
Ну если не нравится слово рисует пусть будет оптимизирует, а именно расходы все висят на этом юрлице, а доходы преимущественно уходят на зарубеж. Таким образом по отчетности имея 5 миллиардов оборотов за 2017 г, итого налоговая нагрузка 30 млн (0,6%) и это включая пенсионные взносы.
Что разрешено
Юпитеруусманову, не положено быкурядовому предпринимателю, за такие оптимизации, его бы уже раскулачили, совладельцам РФ все можно.