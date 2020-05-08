Издание ТАСС сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении роликов об искуственном создании коронавируса ради чипирования населения:

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело по факту распространения в интернете фейка об искусственном создании коронавируса с целью чипирования населения. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Прокуратура отмечает, что ролики распространялись в соцсетях и на Youtube и теперь должны быть удалены.

Стоит отметить, что ролик «Бесогона» прекрасно себя чувствует на сайтах «Вестей» и Youtube, хотя теоретически и практически забанить их за невыполнение требований генпрокуратуры об удалении контента могут за несколько часов, как это произошло с проектом Vademecum