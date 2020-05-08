У Mail.ru проходит бета-тест бесплатный сервис групповых видеоконференций calls.mail.ru. Они поддерживают до 100 участников, работают без обязательной регистрации и установки приложения, интегрированы в Почту и Календарь: в почте можно выбрать опцию «Пригласить на звонок» и получить ссылку для входа в конференцию в черновике письма. Возможности записи звонка нет.

ВКонтакте тоже готовится скоро добавить групповые видеозвонки в мобильных приложениях. Но в них смогут участвовать до 6 человек. Видеозвонки в режиме диалога существуют с 2018 года.

В «Одноклассниках» групповые звонки, поддерживающие до 100 собеседников, тоже появились в 2018 году, в веб-версии и приложениях. Там есть функция трансляции звонков в прямом эфире и адаптация качества видео в зависимости от активности участника звонка (максимальное качество видео у спикера).

В Telegram анонсировали видеоконференции в 2020 году, но конкретных сроков не назвали.