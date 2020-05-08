Павел Черкашин, инвестировавший в Luminar Technologies, рассказал, как их лидар попал в будущую модель Volvo XC90, выпуск которой планируется в 2022-м году:

Благодаря принципиально новому подходу лидар Luminar стоит меньше $1,000 и видит на 250−500м. Существующие на рынке аналоги стоимостью $70,000 видят на 50−100м.

3 года назад мы в GVA Capital были первыми фондом, который поверил 21-летнему инженеру, основателю Luminar Остину Расселу, и вложили деньги в стартап. В тот момент на руках у него был только прототип, собранный из элементов бытовой техники, и бесконечная самоуверенность.

Интересно, что Остин учил лазерную физику по старым советским учебникам, переводя их с русского (даже современный курс в Стенфорде).

На наши инвестиции компания построила первый завод и выпустила опытный образец, после чего в Luminar уже потекли инвестиции от ведущих фондов Долины и крупнейших автопроизводителей. Сейчас стоимость компании превышает $1 млрд.

Самым сложным было оценить жизнеспособность технологии на старте. Большинство экспертов, к которым мы обращались, только смеялись снисходительно. Фраза «Учите физику, молодой человек! Лазер на этой длине волны возбуждает атомы углерода в воздухе» у меня вызывала зубную боль. Пришлось привлечь команду из NASA в сфере лазерной физики, чтобы подтвердить гипотезу Остина.