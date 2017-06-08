ВТБ подал иск о взыскании к владельцу онлайн-ритейлера «Юлмарт» Дмитрию Костыгину 650,82 млн рублей задолженности по договору поручительства. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию иска. В феврале 2016 года ВТБ открыл кредитную линию с лимитом 715 млн рублей. В пресс-службе ВТБ изданию сообщили, что личным поручителем по кредиту ритейлера является Костыгин.

В банке также рассказали, что они не получали от предпринимателя «никаких конкретных предложений по урегулированию задолженности компании», и подчеркнули, что суд уже вынес определение об аресте имущества и денежных средств Костыгина. Арест начнется в ближайшее время, сообщил близкий к разбирательству источник «Ъ».

Сам Костыгин заявил изданию, что ему не известно об иске и будущем аресте. «С точки зрения некой юридической конструкции это может быть и неплохо. Юридическая конструкция выгодна», — прокомментировал Костыгин.

Состояние бизнесмена оценивается в $550 млн. Известно, что в настоящее время подано несколько исков о банкротстве «Юлмарта».