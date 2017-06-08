Сеть супермаркетов «Дикси» открывает свой акселератор, в который приглашает проекты в области розничных технологий, логистики и сервиса, говорится в сообщении рителера. Компания заинтересована в проектах по повышению эффективности процессов продаж и обслуживания покупателей, оптимизации логистики, коммуникации с клиентами. Приоритет будет отдаваться проектам, на реализацию которых потребуется не более 6 месяцев.

Мы хотим не только привлекать крупных поставщиков технологий, но и помогать начинающим талантливым специалистам и предпринимателям в реализации их идей и разработок на всех этапах — от идеи до интеграции в бизнес-процессы «Дикси». Уверен, такое партнёрство станет площадкой для привлечения лучших проектов, способных придать новый импульс развитию уникального предложения для наших покупателей, — говорит генеральный директор группы «Дикси» Сергей Беляков.

«Дикси» также обещает обеспечить стартаперов площадками для разработки, тестирования, пилотирования и запуска готовых решений на рынок. Сумму денег, которую компания готова вложить в стартапы в компании не называют.