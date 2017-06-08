7 июня Роскомнадзор сообщил, что «добропорядочные» сайты могли быть заблокированы из-за злоумышленников и операторов, которые самостоятельно определяют адрес запрещенного интернет-ресурса.
Ведомство подчеркнуло, что они направили провайдерам связи рекомендации «по некоторым техническим аспектам блокировки противоправной информации в интернете», чтобы избежать избыточной блокировки ресурсов в будущем. В сообщении операторам Роскомнадзор также рекомендует проверять, не попадут ли под запрет «популярные и общественно значимые сайты» и их IP-адреса. Проблема разрешится, согласно заявлению ведомства, если способ блокировки будет определять по закону исключительно Роскомнадзор, а не операторы связи.
3 и 4 июня в России появились проблемы с доступом в Telegram и на несколько сайтов. Выяснилось, что они связаны с блокировкой Роскомнадзором домена dymoff.space. В последние несколько дней множество заблокированных доменов таким же образом парализовало работу десятков сайтов, например, — онлайн-кинотеатра ivi, а также других сервисов, например, — code.jquery.com, который используется для загрузки служебных скриптов на большей части популярных сайтов.
7 июня ведомство разослало провайдерам письмо со списком «белых» сайтов, которые не рекомендуется блокировать. В их числе находились «Яндекс», Google, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter и другие.
Добавить 2 комментария
Роскомнадзор, готовя этот пресс-релиз, почему-то забыл, что если провайдеры не будут «самостоятельно определять адрес запрещенного интернет-ресурса», то Ревизор сможет зайти на запрещённый сайт, пошлёт отчёт об этом в РКН и РКН наложит на провайдера штраф.
Это не самая интересная новость за сегодня.
http://tass.ru/obschestvo/4323475
В Госдуму внесен законопроект о внесудебной блокировке анонимайзеров.
Планируется, что если ты предоставляешь плагин, сайт, программу или сервис для доступа с иного IP — ставь фильтрацию, иначе штраф или попадание в тот же «черный список».