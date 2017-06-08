7 июня Роскомнадзор сообщил, что «добропорядочные» сайты могли быть заблокированы из-за злоумышленников и операторов, которые самостоятельно определяют адрес запрещенного интернет-ресурса.

Ведомство подчеркнуло, что они направили провайдерам связи рекомендации «по некоторым техническим аспектам блокировки противоправной информации в интернете», чтобы избежать избыточной блокировки ресурсов в будущем. В сообщении операторам Роскомнадзор также рекомендует проверять, не попадут ли под запрет «популярные и общественно значимые сайты» и их IP-адреса. Проблема разрешится, согласно заявлению ведомства, если способ блокировки будет определять по закону исключительно Роскомнадзор, а не операторы связи.

3 и 4 июня в России появились проблемы с доступом в Telegram и на несколько сайтов. Выяснилось, что они связаны с блокировкой Роскомнадзором домена dymoff.space. В последние несколько дней множество заблокированных доменов таким же образом парализовало работу десятков сайтов, например, — онлайн-кинотеатра ivi, а также других сервисов, например, — code.jquery.com, который используется для загрузки служебных скриптов на большей части популярных сайтов.

7 июня ведомство разослало провайдерам письмо со списком «белых» сайтов, которые не рекомендуется блокировать. В их числе находились «Яндекс», Google, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter и другие.