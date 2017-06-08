Компания «Хороший текст», которой принадлежат портал и одноимённая школа, учрежденная писательницей Марией Голованивской и сооснователем «Яндекса» Еленой Колмановской, запускает литературный портал с платным доступом. Участники проекта могут предлагать свои тексты, которые помимо обычной экспертной комиссии оцениваются специальным алгоритмом, который создан с использованием технологий искусственного интеллекта и по замыслу создателей проекта позволит избежать личностного фактора в оценке текстов.

Отобранные тексты войдут в общий альманах, который компания собирается публиковать в том числе и в печатном виде, периодичность пока не определена. Авторы текстов, вошедших в альманах, получат гонорар в 15 тысяч рублей, указано на сайте проекта. Участники, получившие наивысшую оценку, получат еще 35 тысяч рублей. Стоимость доступа к закрытой части портала «Хороший текст» составляет 1700 рублей в год, создатели проекта говорят, что рассчитывают набрать около 100 тысяч платных подписчиков.

В мае 2017 года «Роем!» заметил, что у школы «Хороший текст», которая провела несколько курсов на площадке «Яндекса» в прошлые годы, появилось юрлицо. Его пополам разделили Елена Колмановская и Мария Голованивеская. Среди преподавателей школы: поэт Сергей Ганделевский, автор лингвистических сказок «Пуськи бятые» Людмила Петрушевская, известный переводчик Виктор Голышев и другие.