В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий возможность легального использования технологий для «обхода блокировок» сайтов в сети. Соответствующая инициатива размещена сегодня в базе законопроектов, предложенных на рассмотрение нижней палате парламента. Авторами инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев, бывший директор сибирского филиала «Ростелекома», а сейчас депутат от партии «Единая Россия», Николай Рыжак, депутат от партии «Справедливая Россия», который 21 год прослужил в органах КГБ, впоследствии ФСБ и МВД, и Александр Ющенко (КПРФ).

Согласно пояснительной записке, инициатива предлагает установить запрет на использование на территории России «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам сайтов в сети интернет, доступ к которым на территории России ограничен».

Также законопроект предлагает блокировать сайты и сервисы, предоставляющие обход блокировок сайтов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сервисы, которые предоставляют доступ к запрещенным в России сайтам, например браузер Opera с его бесплатным VPN, нужно предупреждать о недопустимости подобной деятельности и, после 30 дней, блокировать. Также авторы законопроекта предлагают запретить поисковикам выдавать ссылки на ресурсы, рассказывающие о способах обхода блокировок.

В феврале 2016 года руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в интервью «Российской газете» уточнил позицию ведомства по поводу VPN, анонимайзеров и других средств, позволяющих обходить блокировку сайтов. Жаров признал, что бороться с этими инструментам с помощью прямых запретов бесполезно и более эффективно будет договариваться с создателями подобных инструментов. Сначала прошли переговоры с Opera. Уже в апреле 2017 Роскомнадзор заблокировал один из анонимайзеров. Как затем написали «Ведомости» со ссылкой на источник в индустрии, Роскомнадзор, по другой версии — Медиа-Коммуникационый союз, разработали законопроект о запрете сервисов обхода цензуры. Предполагалось, что блокировка не будет распространятся на сервисы, которые сами фильтруют сами запрещенный контент.