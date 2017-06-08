В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий возможность легального использования технологий для «обхода блокировок» сайтов в сети. Соответствующая инициатива размещена сегодня в базе законопроектов, предложенных на рассмотрение нижней палате парламента. Авторами инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев, бывший директор сибирского филиала «Ростелекома», а сейчас депутат от партии «Единая Россия», Николай Рыжак, депутат от партии «Справедливая Россия», который 21 год прослужил в органах КГБ, впоследствии ФСБ и МВД, и Александр Ющенко (КПРФ).
Согласно пояснительной записке, инициатива предлагает установить запрет на использование на территории России «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам сайтов в сети интернет, доступ к которым на территории России ограничен».
Также законопроект предлагает блокировать сайты и сервисы, предоставляющие обход блокировок сайтов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сервисы, которые предоставляют доступ к запрещенным в России сайтам, например браузер Opera с его бесплатным VPN, нужно предупреждать о недопустимости подобной деятельности и, после 30 дней, блокировать. Также авторы законопроекта предлагают запретить поисковикам выдавать ссылки на ресурсы, рассказывающие о способах обхода блокировок.
В феврале 2016 года руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в интервью «Российской газете» уточнил позицию ведомства по поводу VPN, анонимайзеров и других средств, позволяющих обходить блокировку сайтов. Жаров признал, что бороться с этими инструментам с помощью прямых запретов бесполезно и более эффективно будет договариваться с создателями подобных инструментов. Сначала прошли переговоры с Opera. Уже в апреле 2017 Роскомнадзор заблокировал один из анонимайзеров. Как затем написали «Ведомости» со ссылкой на источник в индустрии, Роскомнадзор, по другой версии — Медиа-Коммуникационый союз, разработали законопроект о запрете сервисов обхода цензуры. Предполагалось, что блокировка не будет распространятся на сервисы, которые сами фильтруют сами запрещенный контент.
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авторы законопроекта предлагают запретить поисковикам выдавать ссылки на ресурсы, рассказывающие о способах обхода блокировок
Зачем так сложно?
По этому проекту, поисковик обязуется получать «черный список» и фильтровать выдачу по запрещенным сайтам.
А если сайт (сервис) предлагает обход блокировок, и при этом не учитывает «черный список» — РКН вносит его в обычный «черный список», и поисковик фильтрует его по обычной процедуре.
Интересно другое — почему не ввели обращение РосКомНадзора в суд за запретом аномайзера? С теми же западными хостингами гораздо легче общаться, имея на руках решение федерального суда, а не местного исполнительного органа.
Впрочем, можно фантазировать и, если примут закон, получать запрет аномайзеру по процедуре авторских прав, а не экстремизма. Тогда будет решение МосГорСуда.