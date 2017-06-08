С 1 июня в рекламном кабинете myTarget стала доступна опция «Аудит видимости», с помощью которой рекламодатель сможет отслеживать видимость своей рекламы на площадках Mail.Ru Group и взаимодействие пользователя с ней. Об этом «Роем!» сообщили представители компании. Аналитику предоставляет Moat, о выходе на российский рынок которой стало известно в октябре 2016 года.

«Реклама в соцсетях пользуется большой популярностью на российском рынке, но до этого момента ни один сервис не предоставлял независимую аналитику по взаимодействию пользователей с ней на этих площадках», — прокомментировала коммерческий директор Mail.Ru Group Элина Исагулова.

Функция аудита будет платной: 10 рублей за 1000 показов. По результатам тестового периода, который уже подходит к концу, опция будет отображаться в интерфейсе для всех юзеров. По какой модели разделяется доход между Mail.ru Group и Moat, в компании комментировать отказались.