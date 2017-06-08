В мае 2017 года от «МегаФона» со своим номером к конкурентам перешли 52 тысячи абонентов — таких людей стало больше после 19 мая, подсчитал Content Review по данным «Центрального научно-исследовательского института связи». 19 мая оператор пережил заметную аварию в своей сети связи, после чего от него стало уходить на 32% больше абонентов. Отток больше в регионах страдавших от аварии сильнее.

В Москве среднесуточное число абонентов перешедших по MNP к конкурентам выросло на 82%, в Самаре вдвое — на 112%. В Саратове потери абонентов «МегаФоном» выросли на 53%. Авария сломала тенденцию, до 19 мая «МегаФон» в Москве снижал число уходящих абонентов, до аварии отток был более-менее стабилен в Саратове. Меньше всего вырос отток клиентов в Санкт-Петербурге, на 12%.

Днём и до вечера 19 мая 2017 года абоненты «МегаФона» и работающих на его сети виртуальных операторов «Йота» и Wifire Mobile остались без связи из-за аварии в применявшемся ПО Hewlett-Packard. Через несколько дней оператор объявил о компенсации частным лицам, компенсация корпоративным клиентам публично не обсуждалась, хотя известно, что затруднения у них тоже были. В июне оператор начал распространять в подконтрольной соцсети ВКонтакте sim-карты под новым наименованием VK Mobile — в этом проекте «Мегафон» продаёт только один тариф с безлимитным доступом к соцсети и не выделяет в его оформлении принадлежность к «Мегафону», подготовка VK Mobile началась задолго до аварии.