Мария Грачёва рассказала друзьям об отъезде в Италию. Пресс-служба Яндекс.Денег подтвердила, что Грачёва больше не занимает должность директора по развитию платёжной системы:

Мария Грачева […] остается консультантом сервиса по ряду проектов. Отход от участия в оперативных делах и переход на удаленную работу консультанта обусловлен семейными обстоятельствами.

1 марта 2017 года Грачёва уступила пост гендиректора Яндекс.Денег Ивану Глазачеву и вернулась на пост директора по развитию, который она занимала до марта 2014 года. В общей сложности Грачёва работала на руководящих позициях в проекте «Сбербанка» и «Яндекса» (сейчас, до 2012 просто «Яндекса») 11 лет.