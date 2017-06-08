ФРИИ проинвестирует 23 млн рублей в HoloGroup — российского разработчика голографических решений, говорится в сообщении фонда. Компания сфокусирована на разработке решений для смешанной реальности на базе Microsoft HoloLens. Команда приняла участие в 11 акселераторе ФРИИ в начале года и ранее получила pre-seed инвестиции в размере 2,1 млн рублей.

HoloGroup разрабатывает несколько платформ — для демонстраций архитектурных концепций, для голографических экскурсий и презентаций. Среди ее продуктов: MrBuilder — платформа для совместной работы с голографическими объектами в дополненной реальности для архитектурных интерьерных бюро, а также строительных и инженерных компаний, MrGuide — платформа для создания интерактивных экскурсий с элементами дополненной реальности и MrPresenter — платформа для создания презентаций с использований 3D моделей в дополненной реальности.

Рынок технологий дополненной реальности быстро растет. По данным Digi-Capital размер мирового рынка этих решений к 2021 году составит 60 млрд долларов. Команда HoloGroup - одна из ведущих в России и Европе по работе с голограммами и технологиям смешанной реальности, имеет все шансы стать лидером индустрии в мире ближайшие 2−3 года, - пояснил Илья Королев, управляющий инвестиционным портфелем ФРИИ.

В HoloGroup говорят, что решения компании позволяют избежать потерь, которые возникают на стадии планирования архитектурных проектов из-за недостаточно эффективного взаимодействия заказчика и компании-подрядччика. Такие потери в компании оценивают в 200 тысяч рублей — 3 млн рублей и говорят, что ее решения помогают их избежать.