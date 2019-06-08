Начать придётся с длинного вступления, которое для самого Ивана Голунова важнее, чем, собственно, моя колонка.

Журналист Иван Голунов был задержан в четверг шестого июня 2019-го года в Москве по подозрению в сбыте/изготовлении особо крупной партии наркотических веществ.

Он занимался расследованиями, затрагивающими миллиардные (я не пишу триллионные только для экономии времени, чтобы не проверять это утверждение) бизнесы, в том числе и криминальные.

Возможно, что эти бизнесы, коррумпировали сотрудников силовых структур с целью «наказания» Ивана, недопущения им выпуска новых публикаций или подачи «сигнала» журналисткой общественности, что какие-то темы освещать не надо. С учётом того, что в силовых структурах много коррумпированных сотрудников (мы сами с ними сталкивались), это предположение о подставе, с моей точки зрения, выглядит более вероятным чем то, что весьма занятой и неплохо оплачиваемый журналист продавал наркотики.

Однако на текущий момент ситуация такова, что сотрудники МВД поставили очень многое на задержание Ивана, поэтому отпустить его просто так, в отличие от случая с Кириллом Серебренниковым, у которого на квартире что-то нашли, а потом просто забыли об этом, не получится.

При этом для Ивана единственный шанс оказаться на свободе быстро (тут все слова ключевые) это именно деэскалация конфликта между ним и МВД. Деэскалация в такой ситуации это сложно. Для неё практически нет сценариев, при которых МВД может отползти от конфликта без потерь.

(Это не означает того, что я хочу чтобы Иван сидел, но я всегда был сторонником описания реальности такой, какова она есть. Реальность такова, что полиция очень сильно «вложилась» в задержание Ивана, и справедливое разрешение этого конфликта, не побоюсь этого слова, станет революцией в российской правоохранительной системе. Я, может быть, был бы и не против такой революции, но вероятность её оцениваю как низкую)

Пожалуй, единственный сценарий допускающий быстрый выход Ивана на свободу, может выглядеть так:

Полиция признаёт что да , Ивана задержали , да , наркотики у него были. Работала полиция по наводке. Да , смывы и состриги с Ивана , ничего не показали. И это очень странно , даже с точки зрения полиции. Возможно , что у Ивана есть влиятельные враги , они подкинули ему наркотики ( в том числе и в квартиру), полиция просто их нашла , обрабатывая сигнал. Извините , Иван , мы вам сочувствуем , что вас так злые люди подставили , ошибка вышла. Мы вам поможем их найти. «Иван Сергеевич , вы свободны!» © Шарапов

Такой сценарий не сильно соответствует запросу на «найти и покарать» виновных в задержании Ивана, но, по крайней мере, оставляет его на свободе и относительно непотресканным.

Это красивая версия, неплохо стыкующаяся с тем, как оперативники кинулись на задержание Ивана. Она не удовлетворит всю общественность, но это минимальные издержки для полиции, которой арест Голунова любви всё равно не прибавил.

Все остальные сценарии требуют от полиции сдать кучу своих сотрудников, в их реалистичность я не верю.

Что же делать журналисту , работающему со стрёмными темами в России?

а) Не бояться. Я пишу на сильно более нейтральные темы чем Иван, но иногда цепляю кого-то значительного. Меня неоднократно спрашивали, не боюсь ли я, что меня посадят. В какой-то момент я осознал что нет, не боюсь. Про тюрьму, спасибо большому количеству ньюсмейкеров уголовников, слышал, а работа у меня тяжёлая, если честно. Вполне возможно, что в каком-то смысле в тюрьме будет проще.

Это очень неприятно, конечно, быть лишённым свободы. Но если ты рассматриваешь этот вариант как «ну и чёрт с вами», то существенно снижается вероятность его применения к вам, как бы это ни было парадоксально.

б) в принципе, если работа не страдает, можно к минимуму свести пребывание в России. Другой вопрос, что особого смысла это не имеет, поскольку провокацию можно осуществить при эпизодическом приезде. То есть, если уж уезжать — то всерьёз и надолго

в) не называть по голосовой сотовой связи и по SMS планируемые места, куда вы собираетесь поехать. Это не сильно, но осложнит устройство провокаций в ваш адрес.

г) поставить облачную систему видеонаблюдения дома. В случае с Иваном она бы многое прояснила о том, откуда у него дома взялись наркотические вещества и вполне могла бы оказаться 100% доказательством в российском mvdgate.

Всё это не гарантирует абсолютной безопасности: в конце концов, могут и арматурой в подворотне двинуть. Это и за рубежом несложно устроить.

Но безопасность, в том числе и журналиста, это процесс. И об этом некому подумать кроме самих журналистов.