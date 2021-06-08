Вслед за Financial Times о готовящемся «разводе» Сбера и Mail.ru Group рассказали отечественные телеграм-каналы «Потребньюс» и «Нецифровая экономика», ссылаясь на собственные источники. Раздел активов может произойти уже этим летом.

В Mail.ru Group отойдут все связанные с едой активы (Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», r_keeper), а «Сберу» — с транспортом («Ситимобил» и «Ситидрайв»). У MRG не хватит собственных денег поддерживать убыточные транспортные активы, а фудтех-сервисы рано или поздно себя окупят. Delivery Club уже вышел на положительную юнит-экономику по одному из направлений. «Сберу» же не хватает транспортных сервисов для завершенности экосистемы. Доставку еды он развивает через «Сбермаркет», который банк выкупил у СП в феврале 2021 г. С разводом произойдут и другие изменения. Mail.ru Group проведет масштабный ребрендинг и станет VK Group. Процесс трансформации можно наблюдать уже сейчас. Подписка Combo недавно переименована в VK Combo, приложение мессенджера постепенно становится супераппом, объединяющим все сервисы MRG: заказ такси и еды «Такси ВКонтакте» и «Еда ВКонтакте», платежная система с собственной картой VK Pay и др. Бренд Mail.ru отжил свое и ассоциируется только с не самой популярной почтой, а «ВКонтакте» — востребованный у потребителей актив, приносящий реальную прибыль, говорят источники «Потребньюc».

«Нецифровой экономике» рассказали, что в преддверии раздела активов массово увольняются топ-менеджеры Delivery Club, в том числе работавшие с 2016 года.

Менеджеры «Ситидрайва» также сидят на чемоданах — еще после консолидации в СП оттуда уже ушли фаундеры, а с ними снялась и большая часть старых сотрудников. Из-за смены собственника команда ожидает очередной кадровой чистки от нелояльных Сберу.

Financial Times утверждала в марте, что компании уже направили в Кремль запрос разрешения на разделение активов совместного предприятия «O2O Холдинг». Сбер и MRG информацию либо не подтверждали, либо не комментировали.

Глава Delivery Club Гюванч Донмез ранее рассказывал The Bell, что возможный «развод» MRG и Сбера не скажется на работе его подразделения. Зато один из вариантов развития совместного предприятия -- выход на IPO.