Вслед за Financial Times о готовящемся «разводе» Сбера и Mail.ru Group рассказали отечественные телеграм-каналы «Потребньюс» и «Нецифровая экономика», ссылаясь на собственные источники. Раздел активов может произойти уже этим летом.
В Mail.ru Group отойдут все связанные с едой активы (Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», r_keeper), а «Сберу» — с транспортом («Ситимобил» и «Ситидрайв»). У MRG не хватит собственных денег поддерживать убыточные транспортные активы, а фудтех-сервисы рано или поздно себя окупят. Delivery Club уже вышел на положительную юнит-экономику по одному из направлений. «Сберу» же не хватает транспортных сервисов для завершенности экосистемы. Доставку еды он развивает через «Сбермаркет», который банк выкупил у СП в феврале 2021 г.
С разводом произойдут и другие изменения. Mail.ru Group проведет масштабный ребрендинг и станет VK Group. Процесс трансформации можно наблюдать уже сейчас. Подписка Combo недавно переименована в VK Combo, приложение мессенджера постепенно становится супераппом, объединяющим все сервисы MRG: заказ такси и еды «Такси ВКонтакте» и «Еда ВКонтакте», платежная система с собственной картой VK Pay и др. Бренд Mail.ru отжил свое и ассоциируется только с не самой популярной почтой, а «ВКонтакте» — востребованный у потребителей актив, приносящий реальную прибыль, говорят источники «Потребньюc».
«Нецифровой экономике» рассказали, что в преддверии раздела активов массово увольняются топ-менеджеры Delivery Club, в том числе работавшие с 2016 года.
Менеджеры «Ситидрайва» также сидят на чемоданах — еще после консолидации в СП оттуда уже ушли фаундеры, а с ними снялась и большая часть старых сотрудников. Из-за смены собственника команда ожидает очередной кадровой чистки от нелояльных Сберу.
Financial Times утверждала в марте, что компании уже направили в Кремль запрос разрешения на разделение активов совместного предприятия «O2O Холдинг». Сбер и MRG информацию либо не подтверждали, либо не комментировали.
Глава Delivery Club Гюванч Донмез ранее рассказывал The Bell, что возможный «развод» MRG и Сбера не скажется на работе его подразделения. Зато один из вариантов развития совместного предприятия -- выход на IPO.
— Я слышал об этом. Но скажу две вещи. Во-первых, это никак не отражается на нашем бизнесе. У нас есть самостоятельная согласованная стратегия, есть план, по которому мы идем. Так что в целом эти слухи нас вообще не касаются. Во-вторых, мы их не комментируем. Потому что наша работа как Delivery Club — следовать согласованному с советом директоров плану и придерживаться нашей стратегии. Эти слухи — совершенно не фокус для моей команды.
— У Льва Хасиса, который занимается экосистемой со стороны «Сбера», большой опыт работы в ритейле. И он, насколько я знаю, очень верит в доставку, в фудтех, вообще в e-commerce в разных проявлениях. Он как-то помогает вам в принятии ежедневных решений?
— Вы правы, у господина Хасиса огромный опыт работы с бизнесом в России, и мы многое почерпнули от работы с ним как членом совета директоров. Некоторые видят только негатив, но я замечаю и много позитивных моментов и очень рад, что имею возможность работать с топ-менеджерами двух крупнейших экосистем в России.
— О каких негативных моментах вы говорите?
— Я имею в виду слухи вокруг СП. На самом деле все входящие в СП активы получают только пользу от работы с обоими акционерами. Вы можете это увидеть по тому, какой рывок совершили компании с момента создания СП.
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