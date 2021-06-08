Стартап Ecwid разработчика из Ульяновска Руслана Фазлыева приобрела за $500 млн канадская компания Lightspeed. $325 млн участвуют в сделке в виде акций Lightspeed. Одна акция сейчас стоит примерно $87, таким образом, Фазлыев получил 3,56% компании с капитализацией $11,45 млрд.

Lightspeed разрабатывает комплексные облачные платформы для бизнесов для запуска и управления онлайн- и оффлайн-продажами. Ecwid предоставляет B2B-сервисы для электронной коммерции, продаж на сайтах, маркетплейсах, в соцсетях и на других площадках.

Согласно пресс-релизу, сделка между компаниями «обеспечит их клиентам новые точки входа в цифровую экономику, беспрецедентные возможности управления цепочками поставок и ресурсы для обеспечения выдающегося качества сервиса покупателям онлайн».

Ecwid появился в 2009 году, сейчас у компании более 130 тысяч платящих клиентов в более чем 100 странах мира. За 2020 финансовый год компания получила более $20 млн выручки с ростом показателя на 50% год к году. Она привлекла инвестиций на $48,5 млн, из них $42 млн в 2020 году