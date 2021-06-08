Венчурный фонд телеком-оператора МТС возглавил инвестиционный раунд на 218,3 млн рублей, вложив 133,5 млн в стартап TalkBank.

TalkBank был основан Михаилом Поповым в 2016 году. Это российский виртуальный банк без отделений, колл-центров и мобильных приложений. Он предлагает полноценный банковский функционал и работает в мессенджерах. Чат-бот с искусственным интеллектом помогает оформлять и получать карты, проходить идентификацию личности и осуществлять денежные операции онлайн. API TalkBank позволяет встраивать банковские функции в бизнес-процессы сервисов и клиентов. Флагманские продукты TalkBank — гибкая финтех-платформа и банк в мессенджерах без отделений, мобильных приложений и колл-центров. Сейчас компания занята разработкой бота на базе API МТС Банка, он будет называться MTS Bank Now. На старте в нем будут доступны оформление виртуальных карт, p2p-переводы и цифровой финансовый помощник. Первая версия MTS Bank Now будет запущена в ближайшие месяцы. До конца этого года бот научится оформлять заявки на кредиты, вклады, страховки и открывать счета.

Попову принадлежат почти 64% компании, ФРИИ — 16%, МТС — 7%, у компании есть ещё 10 миноритариев.

Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков в интервью РБК рассказал, что МТС Банк готовится выйти на IPO с оценкой не ниже миллиарда долларов и «по целому ряду показателей превосходит Тинькофф-банк — один из самых высокотехнологичных».

Сбербанк подписал обязывающее соглашение о покупке 100% компании с основателями ООО «Живой Сайт» Тимуром Валишевым и Николаем Иванниковым. Источник, близкий к сделке, расказал «Коммерсанту», что её сумма составила от 1,5 млрд до 2 млрд руб.