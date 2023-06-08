Правительство разрабатывает комплекс мер для налогового стимулирования российской венчурной отрасли. В соответствии с законопроектом, который сейчас обсуждается ведомствами и экспертами, компании, инвестирующие в венчурные фонды, смогут учитывать эти расходы с повышающим коэффициентом 1,5. Таким образом уменьшается база налога на прибыль. Аналогичный механизм сейчас действует в отношении финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минэкономразвития. Источник, знакомый с ходом обсуждения, пояснил, что инициатива была направлена Минфином в комиссию Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» для получения позиции от регионов. Идею в целом поддержали также в Минцифры и в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Сейчас российский рынок венчурных инвестиций находится в кризисном состоянии. Если в начале 2000-х в стране функционировало около 130 венчурных фондов и многие из них имели иностранное происхождение, то в 2022 г. их число «резко снизилось вслед за объемом самого венчурного рынка, который сократился больше чем на 80%», отмечает управляющий партнер инвестбанка BSF Capital Алексей Басов. По его оценке, сейчас на рынке оперирует 15–20 фондов, преимущественно корпоративных, а также созданных с участием государственных институтов развития. Согласен с ним и основатель аналитической платформы Dsight Арсений Даббах. По его словам, многие фонды перестали инвестировать в российские стартапы, а часть приостановили деятельность или сменили стратегию. Ушли или приостановили работу Almaz Capital, Runa Capital, Flint Capital, RTP Global, Target Global, перечислил Даббах. Продолжают работу ФРИИ и фонд «Восток». Но эти фонды, как правило, работают в достаточно узких сегментах экономики, прежде всего в интересах своих корпораций или государственных задач, отметил Басов. В 2022 г. в России было заключено 128 сделок в сфере венчурного финансирования, что на 56% меньше, чем годом ранее. Объем привлеченных стартапами средств сократился еще сильнее – на 57% до $1,1 млрд, писал весной 2023 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику портала Venture Guide.