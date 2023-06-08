В Петербурге «Национальный драматический театр России» инициировал процесс создания ИТ-кластера для разработки ПО в интересах театров. Об этом на прошедшей во Владивостоке Российской креативной неделе рассказал замгендиректора Александрийского театра по развитию и цифровизации Данил Толмачев.

В российской культуре всё плохо с цифровизацией, рассказал Толмачёв. Цифровые кафедры в творческих вузах только начали открываться, к тому же, "отсутствуют механизмы для общения". Айтишники не хотят идти в театры, потому что думают, что их там заставят "настраивать компьютеры для бухгалтерии". Передовики цифровизации - музыкальные театры, которые любят разрабатывать свои системы продажи билетов.

Театрам нужен софт для управления контентом, а также ПО для управления внутренними процессами и данными. В частности, надо анализировать продажи билетов и эффективность рекламы.

Александрийский театр рассматривал возможность адаптировать ПО из банковской сферы, но в итоге решил разрабатывать собственное. Создали собственную CRM с модулями для планирования спектаклей, отслеживания продаж, анализа рекламы, способов привлечения посетителей и т.д. В части управления контентом Александрийский театр работает над запуском NFT-токенов (уникальные криптографические сертификаты цифровых объектов). Предполагается продавать права на коллекцию фигурок, посвященных спектаклям театра.

Ещё один потенциально востребованный тип айти-продуктов - сервисы организации работы для артистов.