Разработчики Firefox «удивлены и разочарованы» претензиями британской провайдерской ассоциации ISPA, сообщил со ссылкой на Mozilla The Register.

Ранее британцы включили Mozilla в тройку «интернет злодеев» года, так как будущие версии браузера будут использовать протокол DNS-over-HTTPS (DoH) — он упрощает обход национальных блокировок и провайдерских фильтров. Последние устанавливаются по требованию британских регуляторов, но DoH, зачастую, сводит на нет их эффективность.

Mozilla считает DoH средством обеспечения безопасности веб-серферов и защиты неприкосновенности их частной жизни. Тем не менее, в Британии механизм DoH для Firefox по умолчанию будет отключён. Интересно, что хотя контент в стране и фильтруется уже десяток лет на основе «саморегулирования» («саморегуляцию» запустила .pdf нижняя палата британского парламента в конце прошлого десятилетия), страна продолжает совершенствовать и законодательство о фильтрации. Так 15 июля должен был вступить в силу закон о том, чтобы «взрослые» веб-сайты действительно проверяли возраст посетителей, но пока его введение отложено.