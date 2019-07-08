Яндекс и Сбербанк недовольны сотрудничеством в области e-commerce, утверждает The Bell со ссылкой на 5 человек, представившихся близкими к компаниям или знакомыми с ситуацией. Двое из них утверждают, что банк и поисковик: «уже предложили друг другу концепции развода», который прекратил бы совместный бизнес, на старте оценённый в 60 млрд рублей. По договорённости прошлого года Сбербанк вносил в бизнес 30 млрд, а структуры Яндекса — создавали СП на базе Яндекс.Маркета и портфеля «умных» технологий поисковика. Теперь банк присматривается к покупке Ozon или Avito, утверждает The Bell. Официального подтверждения слуху не дал никто из собственников 4 перечисленных компаний.

В первой половине 2019 года СП покинули директор по развитию Яндекс.Маркета и «Беру!» Евгений Щепелин, руководитель по продукту Инна Галиахметова; структуры Сбербанка покинул экс-глава AliExpress в России Марк Завадский. Близкий к банку собеседник The Bell утверждает, что у проекта банка и Яндекса не было сильного лидера и найти его не вышло за всю годовую историю проекта.

Среди причин развода, по мнению собеседников The Bell: