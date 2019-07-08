Яндекс и Сбербанк недовольны сотрудничеством в области e-commerce, утверждает The Bell со ссылкой на 5 человек, представившихся близкими к компаниям или знакомыми с ситуацией. Двое из них утверждают, что банк и поисковик: «уже предложили друг другу концепции развода», который прекратил бы совместный бизнес, на старте оценённый в 60 млрд рублей. По договорённости прошлого года Сбербанк вносил в бизнес 30 млрд, а структуры Яндекса — создавали СП на базе Яндекс.Маркета и портфеля «умных» технологий поисковика. Теперь банк присматривается к покупке Ozon или Avito, утверждает The Bell. Официального подтверждения слуху не дал никто из собственников 4 перечисленных компаний.
В первой половине 2019 года СП покинули директор по развитию Яндекс.Маркета и «Беру!» Евгений Щепелин, руководитель по продукту Инна Галиахметова; структуры Сбербанка покинул экс-глава AliExpress в России Марк Завадский. Близкий к банку собеседник The Bell утверждает, что у проекта банка и Яндекса не было сильного лидера и найти его не вышло за всю годовую историю проекта.
Среди причин развода, по мнению собеседников The Bell:
- Электронная коммерция в СП развивается иначе, чем ожидал Сбербанк, «Беру!» не выполнил поставленные на первый год KPI.
- Сбербанк хочет больше контроля над операционной деятельностью, но Яндекс этим недоволен.
- Банк просит проводить через свои структуры все платежи предприятия, однако на рынке есть банки, которые готовы предложить СП лучшие условия.
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Очень смешная и показательная ситуация, когда две конторы, которые от государства получают многочисленные преференции, и которые фактически монополисты, взаимно недовольны работой друг друга)
У Яндекса только 2 доходных бизнеса — Поиск и Такси (с 2019-го).
Очень любопытная гипотеза о «преференциях государства» Поиску, если вспомнить, что Яндекс делит рынок с Google пополам, а за 3 года третирования Яндекса на Android (и на iOS, оттуда россияне вылетели одновременно с вылетом с Android, просто Apple, почему-то, решили не улучшать при помощи ФАС) — государство выписало гуглу штрафик в 6,76 млн долларов, против 5 миллиардов долларов штрафа в ЕС (разница с российским штрафом на порядки). Я, думаю, что каждый из юристов гугла получает по 7 млн в год, может и больше. И они, по итогам российского процесса, наверняка просто ржали в голос с московского вердикта. Если московские власти кому и оказали «преференции» — так это только Гуглу.