Сенаторы Кравченко, Глебова и Пономарев 5 июля внесли в Госдуму законопроекты о цифровой подписи и цифровом профиле человека или организации.

Законопроект о цифровой подписи вводит новый тип ключевого игрока: «доверенная третья сторона», иными словами — юрлицо проверяющее подписи. Прогнозируемое количество доверенных третьих сторон — порядка 20. Изменяются требования к привычным удостоверяющим центрам (УЦ). Их около 500 в России, но число может резко упасть, так как новый закон предусматривает:

высокий порог собственного капитала УЦ — не менее 1 миллиарда рублей; либо , для УЦ с филиалами в ¾ субъектов РФ — 500 млн рублей;

для УЦ с филиалами в ¾ субъектов РФ — 500 млн рублей; и высокий порог страховой ответственности деятельности УЦ — не менее 100 млн рублей.

Среди других нововведений:

сокращение срока аккредитации УЦ до трех лет;

введение административной ответственности за нарушения работы УЦ технического характера;

введение уголовной ответственности за заведомо умышленные действия сотрудников УЦ.

Накануне внесения законопроекта о подписи, крупнейшие ретейлеры и производители потребительских товаров обращались к премьеру Медведеву с просьбой внести в него изменения — новый закон сможет затруднить документооборот. Свой отрицательный отзыв на законопроект предоставил и «Сбербанк», сообщали источники РБК. В июне собеседник издания в Совете Федерации пообещал, что ко второму чтению законопроекта пройдут консультации — позицию бизнеса власти без внимания не оставят.

16 мая с подачи «Первого канала» СМИ рассказали о том, как сотрудник этого телеканала «потерял» квартиру при помощи ЭЦП. За 17 лет работы электронной подписи этот случай с околокриминальным «дарением» квартиры при помощи электронного сервиса — первый.

Законопроект о цифровом профиле вводит новое для России понятие «цифрового профиля» и определяет некоторые нормы, среди них: идентификация физических и юрлиц и их аутентификация, способом отличным от привычного паспорта. А так же правила юридически значимого взаимодействия «в цифре» идентифицированных между собой или с властью.

Сведения в цифровом профиле вносятся и обновляются властями или их уполномоченными и подтверждаются, при необходимости, банками, операторами связи и другими организациями. Профили доступны по единой системе межведомственного электронного взаимодействия. Ещё в январе первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова предполагала, что тестирование профиля могло бы начаться в сентябре 2019 года в Сбербанке, ВТБ, «Тинькофф», Пенсионном фонде, МВД и других структурах при участии ЦБ и Ростелекома, который был одним из разработчиков концепции профиля.