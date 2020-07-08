Минкомсвязи разработала новые правила работы системы отслеживания контактов заразившихся коронавирусом. Она будет работать на основе номера телефона. Под подозрение в заражении попадут те, кого «специальные алгоритмы» сочтут «находившимися в одной геопозиции и имеющими постоянный контакт с использованием средств мобильной связи с абонентом, включенным в регистр, на протяжении предыдущих 14 дней».

В пояснениях в документу указывается, что «осуществляется установление абонентов, с которыми контактировал заболевший абонент по телефону (звонки/смс)».

За местонахождением телефона обязанного находиться в изоляции будут следить круглосуточно, фиксировать факт и продолжительность «нарушения границ», а также «показатель соблюдения карантина». Полученную информацию передадут Росгвардии, МВД и в оперштабы субъектов.

Технологическими партнерами системы стали крупнейшие операторы сотовой связи -- «Мегафон», МТС, «Вымпелком», Tele2 и «Екатеринбург-2000».

Больница, в которую попал диагностированный COVID, должна в течение 2 часов внести информацию о нём вместе с телефонным номером в «региональный сегмент Информационного ресурса COVID-19». Минкомсвязи выгружает номера в систему отслеживания.

ОПСОСы, помимо отслеживания коронавирусных, должны мониторить абонентов, перемещающихся через границы:

Осуществляется обобщение информации о каждом абоненте сотовой связи находящемся в роуминге за рубежом (более 250 стран); проводится посуточный сравнительный анализ изменения их количества; на виртуальной карте мира отображается количество абонентов и динамика его изменения в виде диаграмм по каждой стране и оператору сотовой связи. Формируется перечень телефонных номеров абонентов, находящихся ‎на территории иностранных государств с учетом даты первой регистрации

‎в роуминге, для предоставления в Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. По каждому абоненту сотовой связи определяется: — время и дата первой регистрации в сети российского оператора ПРТС на территории Российской Федерации;

- страна визита;

- регион пересечения государственной границы;

- регион проживания абонента. Формируется перечень телефонных номеров абонентов, прибывших из-за рубежа

Система отфильтрует постоянно живущих в приграничной зоне и «дальнобойщиков», которые в течение суток оказываются в разных субьектах РФ.

Для прибывших из-за рубежа тоже будет автоматически отслеживаться соблюдение карантина на основе местонахождения телефона относительно базовой станции.

Система отслеживания заболевших и их контактов была создана в марте 2020 года по поручению Михаила Мишустина. Поручение появилось 23 марта с крайним сроком исполнения 27 марта того же года