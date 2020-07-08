В социальном сервисе «Аура» появится функция анализа первого сообщения с запросом на чат. Чтобы можно было начать переписываться с пользователем в «Ауре», он должен одобрить запрос, прочитав приветственное сообщение. Сейчас на специальной странице «Как дела» можно проверить потенциальное первое сообщение на вероятность принятия запроса.

Мы обучили модель машинного обучения на основе анонимных данных вида «текст запрос на чат» — «результат: принят или отклонен». В модели не учитываются персональные данные, а используется только текст запроса и признаки, которые можно получить из этого текста, например, его длина, эмбеддинг и т. д. В результате получили модель, которая умеет прогнозировать уровень вероятности того, что запрос на чат с указанным текстом будет принят. Под капотом работает CatBoost и word2vec. Мы верим, что это поможет нашим пользователям получать одобрение на чат чаще и, как следствие, увеличит количество приятных диалогов и знакомств с новыми людьми.

По сравнению с возможностями ранней версии «Ауры», где роботы внезапно писали сообщения за людей, новая функция кажется более гуманной и предсказуемой.

Изначально созданная внутри Яндекса, «Аура» в марте этого года отделилась в самостоятельное юрлицо. У Яндекса осталась доля размером «меньше половины». 48% акций -- у главы проекта Германа Царёва.