Авиакомпании дождались легализации возвратов ваучерами вместо денег, но только при особых ситуациях


Вместо возврата денег за отмененный рейс авиакомпании могут выдавать пассажирам ваучеры. Это касается только изменения условий или отмены полёта в случае чрезвычайной ситуации или угрозы ее возникновения, а также при введении режима повышенной готовности, а конкретно -- рейсов, отмененных из-за пандемии до 1 мая. В течение трёх лет пассажир сможет потратить уплаченные за билет деньги на другие услуги авиакомпании, только после этого срока ему вернут сумму, если он так никуда и не полетел. Для инициации компенсации заявление должен подать пассажир.

Пока деньги будут у авиакомпании, они окажутся по сути банковским депозитом: на них «подлежат начислению проценты за пользование денежными средствами» по ключевой ставке ЦБ РФ. Уровень инфляции в России в годовом исчислении составляет сейчас 3,03%, ключевая ставка ЦБ на 8 июля -- 4,5%.

Авиакомпании стали рассматривать возможности избежать возврата «живых денег» за билеты с началом отмены полётов из-за коронакризиса. Победа вознамерилась вернуть деньги «на счёт в личном кабинете» с возможностью потратить их на рейсы авиакомпании в течение года.

Западные сервисы отразили ту же тенденцию, в частности, Expedia предлагала «кредит на будущие полеты в объеме стоимости билета». Теперь уговаривать пассажира не потребуется.

image

Эксперты отмечают, что под действие новой нормы не попадут люди, добровольно отказавшиеся от перелёта из-за опасений заразиться. Кроме того, «по прошествии трех лет истекает срок исковых заявлений по претензиям потребителей. Это значит, что, если по истечении этого времени авиакомпания не выполнит свои обязательства по перевозке и не вернёт деньги пассажирам, то срок исковых заявлений истечет». Всего авиакомпании задолжали за отменённые рейсы около 60 млрд рублей.

Колумнист FrequentFlyers ещё в марте предполагал, что ваучеры российские авиаперевозки не спасут, «падение пассажиропотока составит от 25% по очень хорошему сценарию до 62% по очень нехорошему, и большинство российских авиакомпаний не имеет никаких шансов выжить без масштабной помощи со стороны государства и/или своих собственников».

Примечательно, что не обошлось без мелкого шулерства. Одна авиакомпания, к примеру, с начала марта продавала за 499 руб. за полетный сегмент услугу возврата билета по любому тарифу, потом неожиданно приостановила полеты, а пассажиры отмененных рейсов получили «возврат» баллами в личном кабинете. Другая же авиакомпания, недавно прославившаяся любовью к природе, обещает сертификат на 10% сверх стоимости отмененной перевозки, но бережливо не включает в расчет его номинала сборы за оформление прежнего билета (100 руб. за полетный сегмент). Третья авиакомпания сейчас просто приостановила оформление вынужденных возвратов, но ходят слухи, что она введет бумажные сертификаты, получить и «отоварить» которые можно только в офисах продаж. Хотелось бы верить, что пресловутый «источник в отрасли» ошибся насчет бумажного носителя, но причина возврата к доцифровым истокам, наверное, проста: в офисы, в отличие от сайта, придут не все пассажиры отмененных рейсов, а значит, получится немного сэкономить.

Добавить 1 комментарий

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое