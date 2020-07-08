Вместо возврата денег за отмененный рейс авиакомпании могут выдавать пассажирам ваучеры. Это касается только изменения условий или отмены полёта в случае чрезвычайной ситуации или угрозы ее возникновения, а также при введении режима повышенной готовности, а конкретно -- рейсов, отмененных из-за пандемии до 1 мая. В течение трёх лет пассажир сможет потратить уплаченные за билет деньги на другие услуги авиакомпании, только после этого срока ему вернут сумму, если он так никуда и не полетел. Для инициации компенсации заявление должен подать пассажир.
Пока деньги будут у авиакомпании, они окажутся по сути банковским депозитом: на них «подлежат начислению проценты за пользование денежными средствами» по ключевой ставке ЦБ РФ. Уровень инфляции в России в годовом исчислении составляет сейчас 3,03%, ключевая ставка ЦБ на 8 июля -- 4,5%.
Авиакомпании стали рассматривать возможности избежать возврата «живых денег» за билеты с началом отмены полётов из-за коронакризиса. Победа вознамерилась вернуть деньги «на счёт в личном кабинете» с возможностью потратить их на рейсы авиакомпании в течение года.
Западные сервисы отразили ту же тенденцию, в частности, Expedia предлагала «кредит на будущие полеты в объеме стоимости билета». Теперь уговаривать пассажира не потребуется.
Эксперты отмечают, что под действие новой нормы не попадут люди, добровольно отказавшиеся от перелёта из-за опасений заразиться. Кроме того, «по прошествии трех лет истекает срок исковых заявлений по претензиям потребителей. Это значит, что, если по истечении этого времени авиакомпания не выполнит свои обязательства по перевозке и не вернёт деньги пассажирам, то срок исковых заявлений истечет». Всего авиакомпании задолжали за отменённые рейсы около 60 млрд рублей.
Колумнист FrequentFlyers ещё в марте предполагал, что ваучеры российские авиаперевозки не спасут, «падение пассажиропотока составит от 25% по очень хорошему сценарию до 62% по очень нехорошему, и большинство российских авиакомпаний не имеет никаких шансов выжить без масштабной помощи со стороны государства и/или своих собственников».
Примечательно, что не обошлось без мелкого шулерства. Одна авиакомпания, к примеру, с начала марта продавала за 499 руб. за полетный сегмент услугу возврата билета по любому тарифу, потом неожиданно приостановила полеты, а пассажиры отмененных рейсов получили «возврат» баллами в личном кабинете. Другая же авиакомпания, недавно прославившаяся любовью к природе, обещает сертификат на 10% сверх стоимости отмененной перевозки, но бережливо не включает в расчет его номинала сборы за оформление прежнего билета (100 руб. за полетный сегмент). Третья авиакомпания сейчас просто приостановила оформление вынужденных возвратов, но ходят слухи, что она введет бумажные сертификаты, получить и «отоварить» которые можно только в офисах продаж. Хотелось бы верить, что пресловутый «источник в отрасли» ошибся насчет бумажного носителя, но причина возврата к доцифровым истокам, наверное, проста: в офисы, в отличие от сайта, придут не все пассажиры отмененных рейсов, а значит, получится немного сэкономить.
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«В течение трёх лет…"
На пару дней опоздал — пропустил исковую давность…
УДОБНО-ТО КАК!