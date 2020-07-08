Илья Перекопский, вице-президент мессенджера «Телеграм», будет на встрече премьера Михаила Мишустина с представителями IT-индустрии в Иннополисе, Казань. Встреча будет посвящена «поддержке IT-отрасли» и обратной связи по налоговому манёвру (а также развитию Иннополисов). Налоговый манёвр придумали именно эксперты из Иннополиса.

От чиновников будут, помимо прочих, зампред Марат Хуснуллин, минцифры Максут Шадаев, министры здравоохранения и науки. От IT, помимо прочих:

Аркадий Волож,

Александр Галицкий,

Борис Добродеев,

Наталья Касперская , Евгений Касперский,

Евгений Касперский, Лев Левиев,

Андрей Рогозов,

Тигран Худавердян,

Сергей Фаге.

Несколько недель назад «Роскомнадзор» объявил, что больше не будет пытаться блокировать Telegram в России, так как команда мессенджера готова противостоять терроризму и экстремизму. Ранее в Думу подали законопроект о разблокировке «Телеграма» и признании его «официальным сервисом» в связи с важными социальными функциями.

Первого июля глава Минкомсвязи заявил, что «конечно, они за», если Telegram решит открыть офис в России. Тем временем, Следственный комитет заинтересовался компанией, у которой инвесторы покупали Gram: