Илья Перекопский, вице-президент мессенджера «Телеграм», будет на встрече премьера Михаила Мишустина с представителями IT-индустрии в Иннополисе, Казань. Встреча будет посвящена «поддержке IT-отрасли» и обратной связи по налоговому манёвру (а также развитию Иннополисов). Налоговый манёвр придумали именно эксперты из Иннополиса.
От чиновников будут, помимо прочих, зампред Марат Хуснуллин, минцифры Максут Шадаев, министры здравоохранения и науки. От IT, помимо прочих:
- Аркадий Волож,
- Александр Галицкий,
- Борис Добродеев,
- Наталья Касперская, Евгений Касперский,
- Лев Левиев,
- Андрей Рогозов,
- Тигран Худавердян,
- Сергей Фаге.
Несколько недель назад «Роскомнадзор» объявил, что больше не будет пытаться блокировать Telegram в России, так как команда мессенджера готова противостоять терроризму и экстремизму. Ранее в Думу подали законопроект о разблокировке «Телеграма» и признании его «официальным сервисом» в связи с важными социальными функциями.
Первого июля глава Минкомсвязи заявил, что «конечно, они за», если Telegram решит открыть офис в России. Тем временем, Следственный комитет заинтересовался компанией, у которой инвесторы покупали Gram:
Бизнесмены из России обратились в следственный комитет после того, как британская компания, занимающаяся реализацией токенов Gram, удержала $1,5 млн комиссии, несмотря на закрытие проекта. По информации телеграм-канала Baza, предприниматели приобрели через эту фирму альткоины на сумму в $11,7 млн.
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