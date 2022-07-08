Компания Wargaming отдала российские и белорусские юрлица Малику Хатажаеву, основателю питерской компании "Леста", выпускающей World of Warships (которые упрощённо можно описать "как танки, только корабли"). Процесс передачи активов был завершён до вступления в силу 1-го июля белорусского закона, фактически запрещающего отчуждение долей иностранных юрлиц без разрешения белорусского Минфина.
В процессе перехода активов между компаниями часть сотрудников минского офиса Wargaming уехала в другие страны (Литва, Кипр), часть в условное "никуда" с компенсацией при увольнении 3-5 зарплат, а часть, не желавшая уезжать из Минска, и всё же нужная "Лесте" никаки компенсаций не получила и, скорее всего, останется работать в Минске (или удалённо), если "Леста" реально будет управлять минским офисом.
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Как ни странно, но это всё не выглядит как завершение развода между российским и нероссийским воргеймингом.
Не поделен основной ребёнок: интеллектуальная собственность на игры.
То есть, что дальше будет делать Леста? Форкать существующие WoT, WoWs? И дальше вести самостоятельную разработку? И жить лишь на деньги с российского рынка?
А Wargaming тоже будет вести параллельную разработку таких продуктов и в итоге, будут WoT и WoT-штрих?
Параллельно будут разрабатывать WG Game Center и Леста игровой центр?
И кучу прочего ПО, вплоть до игрового движка?
No way.
Бабки на разработку тратятся огромные. Удвоение этой статьи расходов это фантастика, которая порушит экономику даже обоих компаний — точно.
Соответственно, есть два варианта реальных подковёрных событий:
Лесту будут тихонько сдувать в ноль, превратив её в фарм-клуб зарубежного воргейминга. И может быть, в итоге даже закрыв, если интеллектуальная собственность будет поделена и Леста не сможет использовать продукты WG.
Под ковром Леста будет работать над всеми продуктами WG как раньше, ей придётся создать российский маркетинговый отдел, ИС от WG Леста будет получать или по какой-то хитрой схеме (зачёт человеко-часов на разработку в обмен на лицензирование? Лишь бы деньги не приходилось гонять туда-сюда), или по бесплатной, оставляя всё что наработали в России на оплату разработчиков или в кубышке. До лучших времён.
И второй вариант выглядит более вероятным, потому что Хатажаеву незачем мутить хитрую схему сворачивания своего детища, и вообще в этом желании Воргейминга (если оно есть) как-то участвовать.
В общем: когда у тебя нет возможности публично вести деятельность с Россией — не веди её публично. И вообще не веди по документам.
Но!
Если форка WoT и WoWs в исполнении Лесты и Воргейминга не будет в ближайшие месяцы — это может означать лишь второй вариант.
Потому что если игра вне России и внутри России одна и та же, то это означает лишь одно: WG даёт её "Лесте" и у WG есть мотивация давать её "Лесте". Если не финансовая, то только оставление разработчиков из Минска, Питера и Москвы (остался офис?) в орбите Wargaming