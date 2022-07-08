Компания Wargaming отдала российские и белорусские юрлица Малику Хатажаеву, основателю питерской компании "Леста", выпускающей World of Warships (которые упрощённо можно описать "как танки, только корабли"). Процесс передачи активов был завершён до вступления в силу 1-го июля белорусского закона, фактически запрещающего отчуждение долей иностранных юрлиц без разрешения белорусского Минфина.

В процессе перехода активов между компаниями часть сотрудников минского офиса Wargaming уехала в другие страны (Литва, Кипр), часть в условное "никуда" с компенсацией при увольнении 3-5 зарплат, а часть, не желавшая уезжать из Минска, и всё же нужная "Лесте" никаки компенсаций не получила и, скорее всего, останется работать в Минске (или удалённо), если "Леста" реально будет управлять минским офисом.