АРПП «Отечественный софт» Натальи Касперской направил письмо премьеру Михаилу Мишустину. Ассоциация просит ужесточить требования к включению софта в единый реестр российского ПО, который курирует Минцифры. Письмо стало реакцией на предложение министра Максута Шадаева смягчить требования к разработчикам, в частности, включать в реестр продукты компаний, в которых российским владельцам принадлежит не 50%, а 25% и более.

Но АРПП беспокоит в первую очередь не российская принадлежность разработчиков, а отраслевая. Госпожа Касперская подчеркивает, что некоторые компании, «чья коммерческая деятельность и интересы лишь косвенно связаны с IT-отраслью», среди которых Ozon, «Авито», Cian, HeadHunter, «Тинькофф» и «Вымпелком», попросили смягчить требования для вступления в реестр российского ПО. По словам главы АРПП, они хотят «успеть "впрыгнуть в поезд" и поучаствовать в распределении "пирога" поддержки отрасли, на которую государство в крайне непростые для себя времена выделило действительно огромные ресурсы».

Сейчас в реестр российского ПО входит около 13,9 тыс. продуктов и 4,4 тыс. правообладателей. Те, кто вошел в реестр, получают преференции при госзакупках и возможность сократить ставку налога на прибыль до 3% вместо 20% и уплачивать страховые взносы в размере 7,6% вместо 14%, при продаже программ из реестра не нужно платить НДС.