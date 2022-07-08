Минцифры в своём телеграм-канале о поддержке российского IT анонсировало прохождение через госдуму законопроекта о поддержке IT-компаний. Редкий случай: нужный законопроект был не выхолощен до нуля, а улучшен в ходе рассмотрения.

В частности: