Минцифры в своём телеграм-канале о поддержке российского IT анонсировало прохождение через госдуму законопроекта о поддержке IT-компаний. Редкий случай: нужный законопроект был не выхолощен до нуля, а улучшен в ходе рассмотрения.
В частности:
- Налог на прибыль обнулён до конца 2024-го года, потом 3%
- IT-деятельностью стала, например, продажа рекламы на своих сайтах и предоставление платного доступа к контенту. Раньше IT-компаниями были, по сути, только аутсорсеры и продавцы тиражного ПО. Теперь ими смогут стать СМИ, Яндекс, ВК
- Убрали минимум в 7 человек для получения льгот. Можно сделать небольшой стартап в виде компании, а не коллектива ИПшников, и вести его вбелую с минимальным уровнем налогообложения
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