Новосибирский паб-магазин Bootleggers Craft Pub & Shop перестал принимать платежи в криптовалюте. В начале июня заведение объявило о том, что принимает платежи в биткойнах и других подобных платёжных инструментах через специальное приложение для смартфона. В результате этот опыт привлек внимание правоохранительных органов.

К нам поступила настоятельная просьба прокурора явиться на беседу в прокуратуру. Пабу было вынесено письменное предостережение о ненарушении закона «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», — сказал соучредитель паба Александр Русанов.

Ранее правоохранительные органы официально не выражали свое отношение к использованию криптовалют в ритейле и сфере общепита и услуг.

Я не слышал, чтобы ранее были какие-то предписания от органов прокуратуры по вопросам, связанным с использованием криптовалют в качестве средства платежа. Но их позиция четко выражается в их действиях, в том числе они блокируют сайты крипотвалютной тематики, считая что это является распространением информации о денежных суррогатах. Также органы прокуратуры занимаются преследованием биткойн-энтузиастов в рамках ОРД: вызовов на допросы и проч, — сказал Саркис Дарбинян, руководитель Центра защиты цифровых прав и ведущий юрист «Роскомсвободы».

О готовности принмать криптовалюту в частности объявил ресторан традиционной русской кухни «Валенок», расположенный в Москве на Цветном бульваре, челябинская экспресс-кофейня Coffee In и другие. О намерении начать принимать криптовалюты с 2017 года заявлял также генеральный директор «Бургер Кинг Россия» Дмитрий Медовый, однако пока эта опция в сети общепита отсутствует.