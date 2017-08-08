На внеочередном собрании акционеров «Мегафон» утвердил новый состав совета директоров компании. Из новых членов совдира можно отметить Александра Галицкого, основателя венчурного фонда Almaz Capital. А вот Борис Добродеев, глава холдинга Mail.ru Group, в совдир не попал, хотя раньше ему прочили место там. Результаты собрания акционеров опубликованы «Мегафоном».

Кроме Галицкого в совдир впервые вошли вице-президент и старший вице-президент владеющей 25% «Мегафона» шведской TeliaCompany. Члены старого состава совета, за исключением Ингрид Марии Стенмарк, и.о. заместителя директора по юридическим и правовым вопросам группы TeliaSonera, были переизбраны.

Как замечает «Коммерсантъ», Галицкого с акционерами «Мегафона» связывают бизнес-интересы. Он возглавляет компанию системный интегратор «Элвис плюс», который недавно создал СП с входящим в USM Holdings Алишера Усманова разработчиком биллинговых систем АО «Петер-Сервис» и концерном «Автоматика» госкорпорации «Ростех». Пресс-служба «Автоматики» рассказала изданию, что новое СП будет заниматься развитием маркировки товаров в России, а именно разрабатывать криптозащиту меток и производить контрольно-кассовую технику и фискальные накопители.

Впервые Добродеев мог войти в совдир «Мегафона» 30 июня. Этого не произошло, и уже через две недели компания вновь предложила кандидатов в совдир, в числе которых оказался Галицкий и опять Добродеев. Раньше в июне Добродеев вышел из совдира Mail.ru Group, где он является генеральным директором. Одновременно с этим в совдир MRG вошли три представителя «Мегафона» — Сергей Солдатенков, Влад Вольфсон, Анна Серебряникова.

В феврале 2017 года «Мегафон» приобрёл большую часть голосующих акций Mail.ru Group, что фактически сосредоточило управление интернет-холдингом в руках телеком-компании. Очевидно, что Добродеев мог бы продвигать интересы Mail.ru Group, находясь в совете директоров «Мегафона». Теперь же у Mail.ru Group остался единственный свой представитель в собственном совдире — Дмитрий Гришин, сооснователь компании и её бывший гендиректор. А в совдире «Мегафона» от Mail.ru Group вовсе нет ни одного человека, и неизвестно, появится ли.