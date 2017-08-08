Девелопер складской недвижимости «Логопарк девелопмент» построит для продуктового онлайн-ритейлера «Утконос» офисно-складской комплекс на 70 000 м², пишут «Ведомости» с подтверждением генеральных директоров компаний. Они утверждают, что соглашение на проектирование, строительство, продажу комплекса уже подписано.

Объект будет построен в Солнечногорском районе Подмосковья как часть логистического комплекса «Логопарк Север». Он станет основным местом, где «Утконос» будет хранить продукты, формировать и отправлять заказы, говорит гендиректор девелопера Андрей Постников. Гендир «Утконоса» Николай Щербань говорит, что комплекс откроется в мае 2018 года и позволит совершать до 25 000 заказов в день.

«Утконос», по версии Data Insight, занимает 11 строчку в топе онлайн-магазинов в России. Его основной владелец — Алексей Мордашов, главный акционер «Северстали». У «Утконоса» уже есть в собственности склад на 43 000 м² в Южном Бутове, но с начала года стало известно, что компания ищет способы расширить свои складские площади. Так весной компания собиралась выкупить у «Дикси» два склада на 110 500 м², но сделка не состоялась.

Условия нынешней сделки не разглашаются, но региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости, земли Knight Frank Владислав Рябов оценивает, что средняя стоимость такого комплекса может составлять 2,8−3,5 млрд рублей. Эта сделка может стать одной из крупнейших в России среди объектов, построенных под конечного клиента. Сделок такого масштаба не было даже в прошлом году, говорит Рябов. По данным JLL, объект войдёт в топ-5 крупнейших построек такого типа на российском рынке за всю историю: рекорд принадлежит «Ашану», купившему более 130 000 м² в Домодедовском районе, на втором месте расположился Leroy Merlin, купивший почти 90 000 м² в том же комплексе, на третьем — «Детский мир» с чуть больше 70 000 м² в Наро-Фоминском районе.