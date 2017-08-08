Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам при президенте решил учредить автономную некоммерческую организацию (АНО), которая займется развитием программы развития цифровой экономики. АНО должны учредить Сбербанк, «Ростелеком», «Ростех», «Росатом», фонд «Сколково», Агентство стратегических инициатив.

Компании-учредители будут финансировать работу АНО: они договорились вложить в нее по 5 млн рублей. По данным «Ведомостей», сейчас перечень участников расширяется: в число учредителей могут войти интернет-холдинги Mail.ru Group и «Яндекс», операторы связи МТС и «Мегафон», разработчики программного обеспечения 1С и «Открытая мобильная платформа» основателя холдинга ЕСН Григория Березкина.

Пока интернет-компании не комментируют, чем именно они планируют заняться в рамках АНО, часть своих целей на заседании совета озвучил глава «Сбербанка» Гераман Греф:

И позиции страны, и позиции компаний требуют очень серьёзного усиления в искусственном интеллекте. Спасибо, что есть такие компании, как «Яндекс». «Яндекс» вложил очень много средств, в том числе в создание факультетов Computer Science. Собственно, мы начинали нашу компетенцию с помощью их специалистов. Это сегодня становится доминирующим трендом для всех. Вторая технология — это блокчейн. Тоже думаю, что нам здесь никакая помощь не нужна, кроме одной: нужно внести в программу подготовки ключевых вузов соответствующие специализации — наверное, единственное, что нам пока нужно. Технологии мы сами доведём, нам нужна поддержка кадрами и, наверное, аккуратным регулированием. Самое главное, чтобы не было запретов, — сказал он.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский озвучил задачи своей компании.